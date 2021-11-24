«Как вы собираетесь расчищать последствия?» Госдума намерена усилить контроль над Банком России

Нижняя палата российского парламента намерена усилить контроль над Банком России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам вплотную заняться проблемами банковского сектора и обманутых вкладчиков. Как передает корреспондент РИА «Новый День», поручения буди озвучены на пленарном заседании Госдумы при обсуждении вопроса о назначении двух членов совета директоров Центрального банка (ЦБ) РФ.

Проблемные вопросы озвучил в своем выступлении депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг, обратившись к члену Совета директоров ЦБ Ольге Поляковой.

«Вы прекрасно выступили и рассказали, как вы расчистили банковский сектор. А теперь у меня вопрос. Как вы собираетесь расчищать последствия этих действий? Первое последствие – около 200 тысяч вкладциков-«превышенцев» не вернули деньги. Самый крупный страховой случай – это «Югра». Там совместными усилиями нашлось решение, оно сейчас реализуется. Но еще 160 с лишним тысяч человек вообще потеряли надежду на возвращение», – пояснил Гартунг.

Депутат также обратил внимание на еще одно последствие действий ЦБ. «Расчистив банковский сектор, вы сконцентрировали финансовые ресурсы в госбанках, и это привело к тому, что люди теперь переплачивают. Платежи физлицам – с каждого платежа берется безумная комиссия. Как вы собираетесь это контролировать и останавливать этот процесс, ну и возврат вкладчикам, конечно, денег?» – обратился Гартунг к Поляковой.

В ответ представитель ЦБ пояснила, что система страхования вкладов покрывает 98% открытых счетов. «Что касается вкладчиков, так называемых «превышенцев»… Это люди, которые обладают достаточным доходом и возможностями оценить финансовое состояние тогда, когда они выбирают, куда вложить денежные средства. На сегодняшний день мы не видим необходимости пересматривать вот этот лимит – миллион четыреста. Теперь о комиссиях, которые приходится иногда переплачивать клиентам кредитных организаций. Вот та инфраструктура, о которой рассказывала Ольга Николаевна (Скоробогатова, член совета директоров ЦБ), система быстрых платежей и другие платформы и позволяют сокращать издержки клиентов и экономить на комиссиях», – пояснила Полякова.

Комментируя ситуацию, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил вынести на обсуждение вопросы обманутых вкладчиков и санации банков с участием представителей ЦБ, а также «дополнительно заслушать Агентство страхования вкладов». «Валерий Карлович (Гартунг) поднимает вопросы куда более широкие. Потом – к нам эти вопросы, мы с ними сталкиваемся во время встреч с избирателями, нам приходят письма», – констатировал он.

При этом Володин обратил внимание, что контроль над ЦБ возложен на Госдуму. «Особый институт ЦБ в системе госустройства. Он не входит в систему правительственных структур и ведомств. Это полномочия Госдумы, поэтому нам здесь отвечать. И вопрос в одном – нам надо обеспечить прозрачность, диалог, нам надо сделать все, чтобы ответить на вопросы. Нам надо, с одной стороны, поддерживать ЦБ в вопросах, которые они реализуют в плане санаций, и понимать, что дальше происходит», – пояснил спикер Госдумы, и поручил профильным комитетам нижней палаты парламента «держать вопрос под контролем».

Москва, Мария Соколова

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