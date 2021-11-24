«Это разорение наших граждан»: Госдума утвердила новые кредитные полномочия Банка России

Сегодня нижняя палата российского парламента разрешила Центральному банку (ЦБ) РФ ограничивать количество выдаваемых россиянам необеспеченных кредитов банками, в том числе, микрофинансовыми организациями (МФО). Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители думской оппозиции отказалась голосовать, заявив, что такая норма не решает проблемы закредитованности граждан, и главное – их бедности.

В частности, депутат от КПРФ Алексей Куринный обратил внимание, что вопрос пытаются решать слишком мелкими мерами. «Это очередной законопроект, который позволяет рубить хвост собаки маленькими кусочками. Мы уже несколько лет назад говорили, что вся эта деятельность МФО, которая касается физлиц, – это четкое преступление, это разорение наших граждан, это жулики. И по большому счету можно было ликвидировать это уже давным-давно, и забыть. Сначала было 800%, потом говорят – 800 много, давайте сделаем 365%. Сделали 365%, но это тоже огромная сумма и наших граждан точно также разоряет», – констатировал он.

«Десятки тысяч наших граждан разоряются, кто-то кончает жизнь самоубийством, а проблема длится и медленно-медленно разрешается. Наша фракция требует прекратить эти махинации, ликвидировать эти МФО. Ну а за этот законопроект мы голосовать не будем», – подчеркнул Куринный.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг поддержал выступление своего коллеги, добавив, что для решения проблемы прежде всего надо бороться с бедностью. «Закредитованность граждан – большая проблема, но решать ее нужно не тем, как Центральный банк, не давать им денег. У человека нет денег на продукты питания. Вместо того, чтобы ему помочь деньгами, мы берем и запрещаем ему брать кредиты. Слушайте, ну если у человека нет денег на питание, он что… ну пойдет в ломбард, пойдет не в МФО, а в другую организацию, пойдет к черным кредиторам и так далее. Вот с этим вообще надо заканчивать», – считает он.

«Надо конечно же решать вопрос по решению проблемы бедности, чтобы у людей не было такой крайней нужды, что они под любые проценты, вдумайтесь… Конечно же мы за такой закон голосовать не будем. И мы предлагаем вернуться к проблеме закредитованности граждан, самых бедных граждан», – подчеркнут он.

В итоге, большинством голосов документ был принят в первом чтении. Он предусматривает наделение ЦБ права решать, какую долю кредитов и за какой период времени банк может выдать заемщикам.

Москва, Мария Соколова

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