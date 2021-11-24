«Тупик и глубокий кризис»: Госдума окончательно одобрила бюджет-2022

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», только две фракции – КПРФ и «Справедливая Россия» – отказались поддержать документ, заявив, что этот план не соответствуют национальным целям и может привести к глубокому кризису.

В частности, выступавший от имени фракции «Справедливая Россия – За правду» депутат Валерий Гартунг обратил внимание, что таким бюджетом не решаются цели, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным. «Первая задача – добиться темпов экономического роста выше мировых. Добились? Нет. Второе – добиться снижения уровня бедности. Добились? Нет. Дальше. Есть прямое указание президента обеспечить повышение пенсий военным пенсионерам на 2% выше инфляции еще в 13-м аж году. Выполнено? Нет. Дальше. Нам тут говорят, что этим бюджетом обеспечено выполнение всех обязательств перед гражданами. Тогда почему мы заморозили статьи законов, которые фактически возлагают на государство обязательства перед гражданами?» – заявил парламентарий, приведя в пример заморозку выплат по вкладам граждан и капремонта при приватизации жилья за счет государства.

«Голосовать за такой бюджет, когда в стране есть деньги – и в то же время 20 млн нищих, мы не можем», – подчеркнул Гартунг.

Депутат от КПРФ Михаил Щапов со своей стороны отметил, что его фракция будет также голосовать против принятия бюджета в третьем чтении, так как не согласна с его концепцией. «Мы против того, чтобы и дальше одновременно наполнять Фонд национального благосостояния (ФНБ) и увеличивать госдолг. 7% ФНБ достаточно на этом этапе, чтобы обеспечить стабильность бюджетного процесса. Деньги сейчас нужны в экономике, в здравоохранении, образовании, социальной сфере. Если наложить мораторий на наполнение ФНБ в 22-м году, то бюджет получит дополнительно 2,5 трлн рублей. Этих средств с лихвой хватило бы на предложения всех оппозиционных фракций», – подчеркнул парламентарий, пояснив, это происходит из-за «позиции партии власти».

Как заявил Щапов, в бюджет заложены «неверные приоритеты», которые могут привести страну к «глубокому кризису». В этой связи депутат отметил, что деньги от нефтяных сверхдоходов не направлены на развитие экономики, нет реальных мер по борьбе с ростом цен. При этом, по его словам, действует несправедливое изъятие федеральным центром доходов у регионов РФ. «Без изменений страна постепенно зайдет в тупик и глубокий кризис», – заключил Щапов.

В итоге бюджет на ближайшую трехлетку был принят усилиями депутатов от «Единой России», ЛДПР и «Новых людей». Согласно документу, доходы в 2022 год составят порядка 25,02 трлн рублей, в 2023-м – 25,54 трлн, в 2024-м – 25,83 трлн. Первые два года бюджет будет профицитным: в 2022 году – 1,33 трлн рублей (1% ВВП), в 2023-м – 0,3 трлн (0,2% ВВП). В 2024 году запланирован дефицит в 0,52 трлн рублей или 0,3% ВВП.

Бюджет был сформирован исходя из базового прогноза роста ВВП России в 2022 году на 3%, уровня инфляции в размере 4%.

Москва, Мария Соколова

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