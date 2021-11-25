«Нельзя возвращаться к советской системе»: в Госдуме отказываются отменять ЕГЭ

Фракция «Новые люди» в Госдуме выступила против отмены единого государственного экзамена (ЕГЭ). Как заявил депутат Максим Гулин, нельзя возвращаться к советской системе, которая сократит доступ к высшему образованию.

«Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин позавчера предложил отменить ЕГЭ и вернуться к советской системе образования. Мы, конечно, поддерживаем то, что сейчас действительно ЕГЭ может быть пыткой для школьников. Но мы говорим о том, что ЕГЭ не нужно отменять, его нужно реформировать», – пояснил парламентарий, выступая сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

Гулин привел данные, что в СССР только 15% школьников имели возможность получить высшее образование, сейчас их больше 50%, и поступить в ведущие вузы могут дети из обычных семей и разных городов. «У нас много претензий к системе образования, и в том числе к ЕГЭ. Да, действительно, есть такая проблема. Но если смотреть на то, что сейчас происходит, учителя у нас завалены отчетностью, школьники ждут ЕГЭ как дня и такого часа, когда решится их судьба и разделится их жизнь на до и после», – отметил он.

«ЕГЭ должен быть добровольным. Второе, чтобы у школьников была возможность пересдать ЕГЭ, потому что сейчас они готовятся, они на нервах… Мы предлагаем, чтобы ЕГЭ, аттестацию проводили негосударственные компании и результаты ЕГЭ принадлежали ученику и его родителям», – заключил депутат.

Москва, Мария Соколова

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