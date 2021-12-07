«Считаем неприемлемым»: в Госдуме заявили о личной вакцинной выгоде главы Роспотребнадзора

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова может являться соавтором патента на одну из вакцин от коронавируса, что создает условия для личной выгоды чиновницы от прививочной кампании. Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты российского парламента. По его словам, речь идет о суммах в десятки миллиардов рублей.

«Крайне беспокоит сообщение в ряде СМИ и сетях о конфликте интересов. Нам стало известно – Анна Юрьевна Попова является соавтором патента на одну из вакцин, которую она же дает разрешение применять, она же влияет на получение госзаказа, и все патентообладатели получают 30% от госзаказа. Нам стало известно, что один из родственников руководителя оперштаба является совладельцем завода по производству тоже одной из самых распространенных вакцин», – заявил депутат.

Коломейцев отметил, что его фракция будет настаивать в Госдуме на необходимости проверки этого факта Следственным комитетом и прокуратурой. «Проверки конфликта интересов, которые выражаются, по нашему мнению, в возможной коррупционной выгоде на десятки миллиардов рублей. Что с моей точки зрения очень важно», – сказал парламентарий.

«Еще важней, что фактически здоровье людей ставится в зависимость в обратно пропорциональную от интересов чиновников, которые в принципе принимают решение о применении той или иной вакцины, и какую производить, и какой колоть, и с какой периодичностью. Поэтому мы считаем, что это крайне опасное явление», – подчеркнул он.

Коломейцев сообщил об этих опасениях в начале пленарного заседания спикеру Госдумы Вячеславу Володину и потребовал провести «парламентское расследование» данных фактов. В ответ глава нижней палаты парламента дал поручение своему заместителю Александру Жукову «изучить информацию, которую озвучил Коломейцев Николай Васильевич, и затем проинформировать депутатов».

Москва, Мария Соколова

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