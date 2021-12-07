«Нам стыдно всем должно быть»: в Госдуме раскритиковали министра труда РФ

Сегодня нижняя палата парламента раскритиковала министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, который выступил перед депутатами в рамках «правительственного часа». Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентарии подчеркнули, что очень многие острые социальные проблемы не решаются, а спикер Госдумы Вячеслав Володин констатировал, пока все пущено на самотек.

В ходе обсуждения депутат от ЛДПР Ярослав Нилов как председатель профильного комитета обратил внимание, что затягивается внедрение новой отраслевой системы оплаты труда. «Мы приняли поправки в Трудовой кодекс, наделили правительство правом подготовить нормативно-правовые акты, однако процесс затягивается, и вопрос, связанный с отраслевой системой оплаты труда для медработников, как первоначально мы определили, пока находится в недорешенном состоянии», – пояснил он.

«Мы приняли поправки в Трудовой кодекс, которые касаются электронного документооборота. Современно, хорошо, правильно, удобно, но надо внимательно следить за тем, чтобы не было нарушения прав работников со стороны работодателей. Кстати, в комитет поступают жалобы. И несмотря на то, что на прямой линии президенту был задан вопрос, и президент свою позицию четко, ясно обозначил, все равно есть попытки отдельных работодателей, которые гонятся за статистикой, понуждать людей прививаться, когда есть противопоказания по состоянию здоровья. Это недопустимо. Социальная сфера очень чувствительна, она касается каждого из нас от рождения и до смерти, везде присутствуют эти вопросы», – подчеркнул Нилов.

Депутат от КПРФ Нина Останина со своей стороны также отметила отсутствие новой системы оплаты труда. «Честно говоря, после неудовлетворительной оценки вашего доклада, Антон Олегович, на совещании президента 2 декабря, мы думали с моими товарищами по фракции, что вы начнете сегодняшний отчет с предложений в законодательство и о урегулировании системы оплаты труда не только горняков, но и всех работников, и об охране труда, о безопасности… тем более, что и генпрокурор, и президент по сути сформулировали вам эти предложения… Вы даже не удосужились побывать на месте трагедии, чтобы поддержать горняков и их семьи», – констатировала она.

«Антон Олегович, может вам, как и нам, тоже определить какую-то выездную региональную неделю, почаще встречаться, и тогда вот кажущиеся значительными, даже грандиозными меры соцподдержки в пересчете на одного конкретного гражданина, мы поймем, что они иногда ничего не значат. Буквально в первый день работы нового созыва президент встретился с депутатами, сформулировал едва ли не главную задачу – создать целостную систему мер господдержки семей с детьми. Иными словами, выработать единую государственную семейную политику. На сегодня она у нас региональная, муниципальная, федеральный бюджет от много отказался, но несмотря на новую методику пересчета границы бедности. Может, это специально под наш правительственный час на 2,6 млн статистика уменьшила число бедных. Но внутри этой цифры по-прежнему сидят 80% семей с детьми», – подчеркнула Останина.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Андрей Кузнецов, в свою очередь, уточнил, откуда у Минтруда РФ появились показатели снижения уровня бедности. «Мы приходим к статистическим методам в борьбе с бедностью. У нас в течение одного квартала оказывается от бедности избавилось 3,5 миллиона человек. Знаете, как это произошло? Очень просто: по новой методике, по которой Росстат посчитал медианный доход, он сказал: так послушайте, на 3,5 млн человек меньше живет ниже уровня бедности. То есть, легким движением руки, как в известном анекдоте, мы боремся с бедностью», – пояснил парламентарий.

«Отсутствует как явление оценка влияния экономических факторов на социальное развитие страны. Эта оценка есть у Счетной палаты, она есть в других ведомствах, но минсоцзащиты никогда в своей риторике практически этого не использует, хотя уже давно пора, потому что деятельность находится на стыке многих вещей», – сказал Кузнецов.

При этом парламентарий отметил, что «министерство превратилось в наблюдателя». «От Минтруда хочется какой-то идеологии, линии… А сегодня по большому счету Минтруда, давайте будем говорить прямо, превратилось в отдел Минфина, и на любой вопрос, который задается, ответ примерно звучит такой: сколько денег – столько песен. Вот как можем, так и исполняем», – подчеркнул Кузнецов.

По итогам обсуждения спикер Вячеслав Володин обратил внимание министра, что проблем много, «но есть вопросы, которые вы можете решить». «У граждан справедливо вызывает нарекания и где-то, если хотите, раздражение, когда постоянно публикуются зарплаты, вернее, средняя зарплата по той или другой сфере. У нас страна огромная. Ситуация в регионах разная – она отличается многократно. Можно ли, когда вы говорите о средних зарплатах, руководствоваться – где это, в каком регионе и показывать, в каком регионе минимальная, в каком максимальная? Первое. Второе. Когда речь идет о средней зарплате по бюджетным учреждениям, больница, школа, можно ли не учитывать в средней зарплате зарплату руководства директора, завучей, или главврача, замов? Это те вопросы, которые совершенно очевидно можно решать. Мы с вами тогда будем объективными, и доверие к тому, о чем мы говорим будет выше. У нас ведь сегодня доверие к той же средней зарплате нет. Потому что во многих регионах она просто на самом деле такой не является», – констатировал спикер Госдумы.

«Вот здесь переживания высказывали наши коллеги также по темам зарплаты, какие есть предложения, или вы прорабатываете в части стимулирования бизнеса, руководителей предприятий, связанных с ростом зарплат. Другими словами, если предприятие повышает зарплаты, то давайте посмотрим, может быть какие-то должны быть преференции таким предприятиям», – предложил он.

«Давайте переходить к содержательной работе… Соответственно, усиление роли государства в диалоге с работодателями, потому что президент правильно сказал – нам стыдно всем должно быть, здесь многое зависит от инициативы и вашего министерства, и других министерств… МРОТ, за что критикуют оппозиционные фракции, что у нас МРОТ маленький. Но это минимальный размер, вот ниже нельзя, а выше-то можно. Вот давайте говорить о том, насколько выше. Об этом речь. И у вас должна быть какая-то внутренняя позиция. Мы вот идем этой дорогой или все пускаем на самотек? Если да, давайте все это отражать уже в решении и потом начинать работу. Коллеги, договорились? Есть поддержка этому?.. Есть, хорошо. А так мы вроде обо всем, а в итоге ничего», – заключил Володин.

Москва, Мария Соколова

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