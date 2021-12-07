«Наперсточные технологии»: Минтруд РФ провоцирует революционную ситуацию

Деятельность министерства труда и социальной защиты РФ провоцирует в России революционную ситуацию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов. По его оценке, Минтруд не занимается поддержкой россиян, а только проводит реформы, в результате которых стране не удастся победить бедность к 2030 году, согласно поручению главы государства.

«Это министерство создано, не знаю, для чего, но только не для защиты интересов трудящихся и не для социальной защиты граждан России. Оно демонстрирует благие намерения, а раз за разом проводит антинародные, вредительские реформы. Чего стоит пенсионная реформа авторства этого министерства?!… чего стоят расчеты пенсий с какими-то баллами?!… где не просто простым трудящимся, а гражданам с высшим образованием не разобраться в этих специально созданных, запутанных формулах-переформулах. А смысл один – подогнать под нужный ответ. Сколько бы вы ни работали, сколько бы ни зарабатывали за свою трудовую жизнь, в итоге вы все равно будете получать 12-15 тысяч. Больше по этим формулам не получится. Это какие-то «наперсточные» технологии и «наперсточные» умники собираются специально в этом министерстве и выдают реформу за реформой», – констатировал депутат.

Нилов также обратил внимание на последнее нововведение об обнулении закона о потребительской корзине, в котором не учтен нынешний рост цен. «Они же худо-бедно не докладывали мяса, овощей, фруктов, но все-таки должны были привязывать потребительскую корзину, прожиточный минимум и МРОТ к ценам и тарифам, которые действуют сегодня в России. Это стало для них сложно, невозможно, когда цены растут колоссально, а зарплату никто не хочет увеличивать, и они сказали, давайте обнулим закон о потребительской корзине и мы теперь будем определять прожиточный минимум по медианной зарплате. Вот просто раньше меряли в удавах, теперь будем мерять в попугаях, но результат опять тот же самый – 12-13 тысяч. Поэтому вот с такой конторой, я по-другому не хочу называть это министерство, мы просто не хотим больше иметь никаких дел», – подчеркнул депутат.

По его мнению, нужно принимать решение о роспуске министерства. «Ставить нужно туда человека, который будет отстаивать интересы трудящихся, пенсионеров. Конечно, у него должны быть тогда, что называется, либо кулаки сбиты, либо коленки вытерты, но решать вопросы. Когда в хороших отношениях с правительством, с Минфином, со всеми работодателями и капиталистами-эксплуататорами – не получится. А это министерство не собирается ни с кем ссориться», – пояснил Нилов.

При этом парламентарий подчеркнул, что безопасности страны угрожают не западные санкции, а бедность и нищета. «Бедность и нищета – вот основа любой революционной ситуации. 20 млн бедных, нищих, загнанных в кабалу микрофинансовых организаций – а министр труда и соцзащиты будет нам сегодня петь в очередной раз песню – в Багдаде все спокойно. Вот она, ахиллесова пята», – заявил он.

«Если мы с таким министерством продолжим бороться с бедностью, то, я вас уверяю, мы и к 30-му году ее не искореним, не победим. Да, они посчитают, они уже начали вводить какие-то коэффициенты, до бесконечности будут эти новые коэффициенты вводить, доказывать бедным людям, что они очень даже достойно живут», – заключил Нилов.

Москва, Мария Соколова

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