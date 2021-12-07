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Протесты против QR-кодов

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NewDayNews.ru

Вторник, 7 декабря 2021, 18:56 мск

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«Обрекать на голодную смерть»: в России массово отстраняют от работы граждан, отказавшихся от «добровольной» ковид-прививки

В России массово отстраняют от работы и оставляют без содержания сотрудников предприятий, которые поверили государству в добровольность вакцинации от коронавируса и отказались от прививки. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента во время правительственного часа с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым. По словам парламентария, минтруд не ответил на просьбу о помощи таким гражданам.

«Пандемия не на один год, не на два, четвертую волну можно ожидать, пятую, шестую, но люди должны понимать, что государство готово к этим новым вызовам и разработало меры их системной поддержки. Вне поля зрения среди тех мер, которые вы перечислили – 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей… Честно говоря, в этом году они носили такой политический характер, о чем говорили наши коллеги. Выпали те люди, которые волею ретивых распорядителей оказались отстраненными от работы только потому, что они буквально поняли, что у нас действительно вакцинация носит добровольный характер. И воспользовавшись своим правом на добровольность, они не вакцинировались, но были отстранены от работы», – пояснила она.

Останина подчеркнула, что в регионах невакцинированных россиян часто отстраняют от работы без содержания. Депутат обратила внимание, что на сегодняшний день в суде рассматриваются иски 20 работников московского метрополитена.

«В семье Петуховых двое родителей – мать и отец, трое детей, один ребенок инвалид, – все сидят без зарплаты. В Оренбургской области сейчас без QR-кодов отстраняют от работы учителей, работников культуры. Антон Олегович, мы проводили круглый стол… к вам обращались – ну давайте мы примем норму выплачивать этим людям две трети зарплаты – нельзя же обрекать на голодную смерть и этих людей, и их семьи тоже. Никакой инициативы не последовало, хотя резолюцию круглого стола мы вам направили», – отметила депутат.

«Когда положение дел в стране стабильное, люди не замечают ошибки власти, но мы сейчас находимся в другом историческом, политическом периоде – столкнулись с новыми вызовами. Поэтому у вас два пути: либо соответствовать этим вызовам и сделать политику вашего министерства государственной, действительно системной, действительно социальной и не сводить ее к разовым мероприятиям. Либо поменять название вашего министерства, отказаться от слов защита и труд», – заключила Останина.

Москва, Мария Соколова

© 2021, РИА «Новый День»

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