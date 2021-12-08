«Будет хаос и безответственность»: Госдума расширила полиции полномочия, которые могут вести к злоупотреблениям

Сегодня нижняя палата российского парламента утвердила в третьем, окончательном чтении резонансный законопроект о расширении полномочий полиции, которая теперь получит, в том числе, право доступа в жилища и автомобили россиян. Как передает корреспондент РИА «Новый День», часть думской оппозиции высказалась против, считая такие полномочия антиконституционными и создающими предпосылки к злоупотреблениям.

В частности, депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков обратил внимание, что к третьему чтению в законопроекте остался «целый ряд антиконституционных новаций». «Та конкретизация, которая приводится в законе о полиции, ничего хорошего не дает, как только создает неопределенность в этом вопросе. И надо сказать, что на сегодня именно эти нормы Уголовно-процессуального кодекса являются одной из самых нарушаемых со стороны полиции. После указанного нововведения, скорее всего, будет создан хаос и безответственность», – заявил парламентарий.

По его мнению, новая статья о вскрытии транспортного средства содержит целый ряд оснований для этого, которые «являются весьма неопределенными и могут повести за собой произвол». К произволу, как считает депутат, может привести также право полиции проводить оцепление, блокировку территории, жилых помещений, строений. При этом Синельщиков отметил, что попытка узаконить в России практику заграждений массовых мероприятий авторами законопроекта не обоснована и способствует только «ограничению числа участников», а также препятствует «конституционному праву на свободу собраний».

«Появляется право проводить меры по идентификации лиц – что угодно сюда может подпадать: и освидетельствование, и дактилоскопирование, и экспертиза на ДНК и так далее. Мы против, чтобы полиция имела право производства экспертиз по уголовным делам, ибо эксперты такие – в зависимости находятся от полиции. Таким образом из предлагаемых изменений, многие из них являются излишними. Они никак не направлены на защиту прав граждан, о чем говорится в заголовке сегодняшней повестки дня. Фракция против», – подчеркнул Синельщиков.

Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов со своей стороны обратил внимание, что новые полномочия полиции могут быть использованы в период предвыборной кампании. «С одной стороны, это все преподносится как защита конституционных прав граждан. С другой стороны, мы понимаем, как это на практике может работать, в том числе и во время избирательной кампании. Мы сегодня сталкиваемся с противоправными действиями, когда нам мешают, не допускают, препятствуют. И мы представляем, как злоупотреблять смогут отдельно на местах. И потом будут предлагать – обращайтесь в прокуратуру, в следственный комитет, в суды, вышестоящие инстанции, если вы чем-то недовольны. Мы такой законопроект поддерживать не будем», – заключил он.

В итоге большинством голосов депутатов от «Единой России» полиции предоставили расширенные полномочия. Согласно этому документу, который еще должен получить одобрение Совета Федерации и президента РФ, работники правопорядка смогут проникать в любые помещения и территории, проводить осмотр или вскрывать транспортные средства, проводить досмотр граждан при подозрении их в противоправных действиях. Кроме того, дает полиции право ограждать место преступления, а также проведения публичных и массовых мероприятий, территории и объекты, нахождение граждан на которых ограничено или представляет угрозу для их безопасности.

Москва, Мария Соколова

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