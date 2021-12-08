Цены на авиакеросин в России взлетели до нового рекорда

Биржевые цены на авиакеросин в России поднялись до нового рекордного значения. По итогам сегодняшних торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), стоимость авиатоплива по индексу Европейской части России достигла 58 608 рублей за тонну.

В то же время, согласно данным Росавиации, средняя цена на авиакеросин по итогам ноября достигла 60 539 рубля за тонну, что почти на 5% больше октябрьских расценок. При этом в уральских и сибирских аэропортах – более чем на 20%. С начала года редняя стоимость топлива взлетела почти на 29,72% или почти на 14 тысяч рублей.

Комментируя эту ситуацию, лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что проблема заключается в том, что правительство РФ до сих пор не создало эффективную систему регулирования цен на нефтепродукты, а по стоимости авиакеросина ограничений вообще нет.

«По бензину есть так называемый демпфер. Нефтяным концернам из бюджета доплачивают до двух третей разницы между экспортными и внутренними ценами, чтобы последние не слишком росли. Что касается авиакеросина, там вообще ограничений нет. Очевидно, государству придется возместить его подорожание авиакомпаниям в виде субсидий. Иначе или скакнут цены на авиабилеты, или перевозчики разорятся. Получается, что с демпфером, что без демпфера налогоплательщики заплатят за то, чтобы наши нефтяные олигархи остались при своих прибылях», – подчеркнул политик.

Москва, Светлана Антонова

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