«Фонд национального обнищания»: Госдума отказалась отменить пенсионную реформу

Сегодня нижняя палата российского парламента заблокировала два законопроекта об отмене повышения пенсионного возраста, предложенные фракциями КПРФ и «Справедливая Россия – За правду». Как передает корреспондент РИА «Новый День», аргументами для принятия документов назывались безосновательность принятой в 2018 году пенсионной реформы, а также мировой опыт снижения пенсионного возраста. Партия власти со своей стороны обвинила думскую оппозицию в популизме, заявив, что снижение возраста выхода на пенсию вернет ситуацию 1990-х годов, когда средств на выплаты не хватало.

Оппонентом отмены пенсионной реформы выступила депутат от «Единой России» Светлана Бессараб, которая представила заключение профильного комитета об отклонении законопроектов на основании их популизма и не проработанности, а также не соответствия объективной действительности. Парламентарий также обратила внимание на слова президента РФ Владимира Путина о том, что наступит время, когда у государства на индексацию пенсий не будет хватать средств. «Как это было уже в 90-х, когда законы принимались, и были в общем-то неплохими, но только средствами они не были обеспечены. Люди привыкли тогда, что их обманывают, и сегодня они скептически, уже понимая ситуацию, относятся к таким заверениям, что пенсионный возраст можно на раз-два-три восстановить», – заявила Бессараб.

Тем не менее, представлявший один из законопроектов депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг обратил внимание, что названные комитетом недоработки документа могут быть устранены ко второму чтению и привел в пример недавние поправки в Бюджетный кодекс, которые принимались в отсутствие налоговых законов. «То есть, когда вносит правительство или «Единая Россия», то эта норма не работает. Это обычная практика… Нам говорят, что никто не снижает пенсионный возраст. Пожалуйста, недавно Польша и Франция снизили пенсионный возраст, Италия вот еще. Потому что там граждане давят на свое правительство и заставляют идти навстречу гражданам. А у нас этого пока не получается», – констатировал он.

«У нас люди смирились, потому что когда кандидаты идут к ним, говорят – мы сделаем и то, и то, и то, а потом приходят сюда и говорят совсем по-другому. Они разуверились именно из-за того, что сначала делают одно, потом – другое. Давайте эту практику поменяем, и тогда люди будут верить», – сказал депутат.

При этом Гартунг отметил, что никаких оснований повышать пенсионный возраст не было. «Люди жить дольше не стали. Это же статистика показывает, вам Оксана Генриховна [Дмитриева, внефракционный депутат] про это говорит, что люди дольше жить не стали. Повышая пенсионный возраст, вы просто сокращаете период жизни гражданина на пенсии. При этом коэффициент, на который делится эта сумма, не уменьшаете, чтобы увеличить его пенсию. Вы же обещали, вы сказали, если люди будут жить на пенсии меньше, то, соответственно, пенсия будет больше. Но вы же этого не делаете… Отсюда и недоверие людей» – пояснил он.

«А вы нам говорите, это трудный выбор. Вы знаете, получать депутатскую зарплату и пенсию – это очень трудный выбор… Трудный выбор – это попытка прожить на прожиточный минимум пенсионера – на 10 тысяч 22 рубля. И при этом нужно еще за ЖКХ сумму заплатить бОльшую, чем та пенсия, которую он получает. Просто счета приходят больше, чем пенсия. Там не на лекарства, ни на что другое не остается. Я вообще не понимаю, как люди выживают. А вы говорите – трудный выбор… ни одного аргумента не голосовать за наши законы здесь не было высказано, поэтому считаю, что нас нужно поддержать и тогда мы выполним свои обязательства перед гражданами», – подчеркнул Гартунг.

Депутат от КПРФ Олег Смолин, представлявший второй законопроект, назвал принятый в 2018 году закон о повышении пенсионного возраста убийственным. «Он в буквальном смысле убил изрядное количество российских граждан. Это, если хотите, пенсионная реформа на гробах. Нам сказали, что эта мера вынужденная, что не было другого выхода… читайте президента РФ. Что, говорил Владимир Владимирович – до 28-го года можем ничего не делать? Вот бы ничего и не делали, а что бы делали потом, я расскажу… Нам говорят, что у нас плохое соотношение работающих и пенсионеров. Считать, коллеги, надо правильно. Надо считать не работающих и пенсионеров, а работающее и неработающее население. Пенсионеров стало больше, детей стало меньше, поэтому соотношение работающих и неработающих примерно такое же, как было 60 лет назад за счет сокращения детей», – подчеркнул Смолин.

«Нам говорят, что пенсии растут выше инфляции. В следующем году запланирован рост 5,9%, официальная инфляция – 8%, продуктовая инфляция, говорят независимые эксперты, специально измеряющие цены в магазинах, продуктовая инфляция – 20%. Нам говорят, что в этом году здорово проиндексировали пенсии на 11%, ну в 16-м – тоже кое-что дали. Может, выборы каждый год будем проводить для того, чтобы что-нибудь давать пенсионерам, или как?.. Теперь что касается расходов. Да, ФНБ (Фонд национального благосостояния) не бесконечен. Правда в трехлетнем бюджете он вырастет с 14 до 23 трлн рублей. Мы вообще-то для кого копим, для кого его создавали? Алексей Кудрин (глава Счетной палаты) говорил – для пенсионеров и детей. Оказывается, ни для кого. Это фонд национального обнищания, потому что из-за его формирования люди не получают того, что должны были получать. Но самое интересное, что профицит бюджета позволяет обходиться и без ФНБ. По нашим оценкам, около 600 млрд рублей требуется затрат на возвращение (прежнего) пенсионного возраста. Это вполне укладывается в профицит бюджета», – констатировал парламентарий.

Кроме того, Смолин обратил внимание на мировые тенденции в вопросе отказа от повышения пенсионного возраста. «Я вам берусь предсказать – скорее всего, уже без меня, без людей моего возраста, но рано или поздно, не такой, так похожий закон вы вынуждены будете принимать по одной простой причине – во всем мире обсуждается проблема, что делать с технологической безработицей в результате роботизации. Если мы когда-нибудь осуществим тот самый экономический прорыв, про который написано в указах президента, и если у нас будет столько же функциональных роботов, сколько в Южной Корее, то у нас возникнет вопрос, что делать с освобождающимися людьми. И один из путей, который предлагается во всем мире, не случайно, кое-где уже начали – снижение пенсионного возраста. Вы примите этот закон, не этот, так другой, обязательно», – заявил он.

«А пока, уважаемые коллеги, я бы предложил, давайте все вместе примем постановление Госдумы и вынесем на референдум вопрос о том, оставлять или не оставлять принятый закон о повышении пенсионного возраста», – заключил Смолин.

После продолжительного обсуждения оба документа были отклонены. Законопроект «Справедливой России – За правду» предлагал признать утратившим силу закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» и о внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях» в части снижения нормативного пенсионного возраста и запрета на его повышение до 1 января 2035 года. Законопроект КПРФ предполагал изменения в Федеральном законе «О страховых пенсиях», дающие право на назначение страховой пенсии по старости в 60 лет для мужчин и 55 – для женщин.

Сегодня Госдума усилиями «Единой России» также одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной части пенсии до конца 2024 года.

Москва, Мария Соколова

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