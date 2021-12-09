«Прекратить скрытую борьбу!..» Жириновский снова поскандалил в Госдуме

Сегодня нижняя палата российского парламента начала пленарное заседание с очередного скандального заявления лидера ЛДПР Владимира Жириновского в адрес представителей КПРФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом стала информация фракции коммунистов о необходимости проверки школ на предмет открытия в них прививочных пунктов после инцидента в Хабаровском крае, где губернатором является член ЛДПР Михаил Дегтярев. Жириновский расценил это как скрытую борьбу против своего однопартийца.

В начале заседания депутат от КПРФ Нина Останина сообщила, что в десяти школах Хабаровского края открыты пункты по вакцинации взрослых людей. «Ни в минпросе, ни в Минздраве об этом не знают. Роспотребназдзор заявил, что они тоже об этом не знают, и распоряжений таких не давали, и крайне удивлены подобной ситуацией. В ходе обсуждения потом выяснили, что таких школ 10. Минпрос дал информацию. И по субботам с 14:00 до 18:00 там вакцинируются взрослые люди. Мы считаем, что это все-таки создает опасность для детей и просили бы от имени нашего комитета подключиться комитет по просвещению и комитет по здравоохранению с тем, чтобы запросить соответствующие министерства и проверить остальные образовательные организации – нет ли этого безобразия в наших школах в других регионах», – пояснила Останина.

Комментируя эти данные, спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение проработать вопрос в течение дня с профильными комитетами и в конце заседания рассмотреть его в соответствие с регламентом.

Между тем лидер ЛДПР остался недоволен этой ситуацией. Жириновский напомнил, что глава государства разрешил губернаторам самим принимать любые меры по борьбе с коронавирусом. «Если в школах и других учреждениях открыты прививочные пункты – за это надо благодарить администрацию края, а не создавать комиссии, чтобы как-то остановить кого-то. Зачем мы это делаем, надо спасибо сказать Дегтяреву – губернатору. У нас самый лучший способ – привлечь население в школы. Мы там выборы проводим, приходят тысячи человек в здание школы – это ничего! Поэтому я считаю никаких поручений давать не надо, и прекратить вот такую скрытую борьбу с губернатором, где губернатором является представитель другой партии», – заявил лидер ЛДПР.

«Вы им будете указывать, где открывать прививочные пункты и как организовывать их работу. Вы не хотите прививок, коммунисты. Можете сами не делать их, а страна будет делать, и не надо здесь устраивать козни», – подытожил он.

На эту речь отреагировал Володин, призвав Жириновского обсуждать вопрос в рамках протокольного поручения и «дальше уже выработать решение». «Ваше выступление и оценка ситуации также сформирует позицию и мнение депутатов, но нам надо этот вопрос обсуждать и делать это в рамках регламента», – заключил спикер Госдумы.

Позднее, выступая от имени фракции, Жириновский оставил последнее слово за собой. «Останина пытается остановить борьбу с коронавирусом в Хабаровском крае!» – заявил лидер ЛДПР, призвав коммунистов вести себя прилично.

Москва, Мария Соколова

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