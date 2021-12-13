«90% граждан против!» В Госдуме настаивают на снятии второго законопроекта о QR-кодах

Фракция «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме настаивает на снятии с рассмотрения второго законопроекта о QR-кодах, который предусматривает систему контроля в общественных местах. Как заявил лидер «эсеров» Сергей Миронов, такие инициативы правительства РФ не смогут остановить распространение коронавируса.

Как считает политик, создавать по-настоящему свободные от COVID зоны можно только на основе массового бесплатного экспресс-тестирования, при этом нужно продолжать кампанию добровольной вакцинации. При этом Миронов подчеркнул, что «дорабатывать в законопроекте о введении QR-кодов на транспорте нечего!» «Нужно забыть о нём навсегда. То же самое нужно сделать с законопроектом о QR-кодах в общественных местах. Одного поля ягоды. 90% граждан против! Услышьте их!» – цитирует заявление Миронов его пресс-служба.

Парламентарий также обратил внимание, что «наличие прививки, как правило, защищает от тяжелого течения болезни, но, к сожалению, не гарантирует, что человек здоров и не переносит опасную инфекцию». «Такую гарантирую может дать только тест, однако в законопроекте с 1 февраля их почему-то предлагается принимать для допуска в общественные места. Абсурд!» – сказал Миронов.

Политик также обратил внимание на еще одно противоречие: QR-код переболевшим и привитым сейчас выдают на год, но вакцинироваться рекомендуют уже через полгода. То есть, без повторной прививки человек может заболеть и, следовательно, быть заразным, но никаких ограничений у него не будет.

Парламентарий отметил, что предложенные варианты ограничений противоречат Конституции, ведь «никто военное и чрезвычайное положение не вводил, а значит право граждан на свободу передвижения и иные права остаются в силе». Однако законопроект фактически разрешает посещать без QR-кода только продуктовые магазины и аптеки. По усмотрению региональных властей людям могут запретить доступ и в госучреждения, банки, ЖЭК и в МФЦ.

«Еще один важный момент. Среди таких людей могут оказаться десятки миллионов тех, кто переболел коронавирусом и вылечились самостоятельно, переболели бессимптомно или в легкой форме, не обращались к врачу и не имеют подтверждающих документов. Делать прививку многим из них еще рано по медицинским показаниям. Значит, в случае введения QR-кодов они окажутся перед неприемлемым выбором: либо вакцинироваться вопреки рекомендациям врачей, либо сидеть дома. Аналогичные проблемы могут возникнуть у граждан с медицинскими противопоказаниями, так как официальный медотвод сейчас дают крайне неохотно. Второй правительственный законопроект о куар-кодах никак не учитывает права и интересы этих групп граждан», – констатировал Миронов.

«Разделять людей во время пандемии нужно не по принципу «привитый – не привитый», а по принципу «здоровый – больной». Здоровые люди независимо от того привиты они или нет должны иметь все права, а больные должны сидеть дома. Только так мы сможем победить пандемию. Поэтому надо внедрять массовое бесплатное экспресс-тестирование, делать тесты более быстрыми и точными, разрабатывать лекарства от COVID и, конечно, делать прививки, чтобы исключить тяжелое течение болезни или смерть», – заключил политик.

Ранее стало известно, что Госдума решила снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте. Как сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, данное решение было принято в результате «диалога Государственной Думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан». «Благодаря обратной связи замечания были услышаны», – указал он.

Москва, Светлана Антонова

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