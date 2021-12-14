России грозят голодные бунты в условиях недостаточного сельхозпроизводства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. Политик подчеркнул, что санкции Запада в этой связи являются только сопутствующей помощью, направленной на свержение власти в РФ.

По его мнению, «победить бедность можно, если у наших малоимущих граждан будет полным холодильник». «Министр обороны и сельского хозяйства – от них зависит безопасность нашей страны в прямом смысле. Многочисленные голодные бунты в прошлом, давайте не забывать историю. Что 17-го года (Октябрьская революция 1917 г.), что 90-х годов – они начинались с голодных бунтов», – пояснил Нилов.

При этом депутат обратил внимание на многочисленные санкции, которые с 2014 года «все гуще и гуще спускаются на Россию». «Цель – порвать экономику в клочья? Нет. Все эти деяния, я считаю, что это деяния западных партнеров направлены на то, чтобы заставить людей именно от безысходности, от нехватки продуктов, лекарств, тепла и самого необходимого выйти на улицы и свергнуть власть. Вот в чем замысел всех этих санкций – вот этой всей гибридной войны. Поэтому делаем вывод, что если мы обеспечим полным объемом все потребности продовольственные, в первую очередь, то и бедность отступит, и санкции, я вас уверяю, растворятся, исчезнут, они будут бессмысленными. Смысл всего этого – вывести людей на улицу», – констатировал Нилов.

«Давайте накормим сначала свою страну. А потом – весь мир сегодня под угрозой голода из-за пандемии, экономических кризисов и прочих. Поэтому вот оно решение, как перейти с зависимости от нефтяной иглы на что-то, что неисчерпаемым будет богатством», – заключил парламентарий.

Москва, Мария Соколова

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