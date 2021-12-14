КПРФ направила запрос в адрес «Первого канала», который не показал позицию коммунистов и «эсеров» по QR-кодам

«Первый канал» ущемляет гарантированные законом права об освещении деятельности фракций КПРФ и «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат от КПРФ Александр Ющенко в начале пленарного заседания нижней палаты парламента. По его словам, позиция компартии и «эсеров» по резонансному законопроекту о QR-кодах не была освещена в информационной программе «Время».

«Вчера состоялось знаковое событие в преддверие обсуждения резонансного закона о QR-кодах, когда вице-премьер [Татьяна] Голикова, министр [здравоохранения РФ Михаил] Мурашко и [глава Роспотребнадзора Анна] Попова встречались со всеми фракциями. Фракция КПРФ провела встречу, и Геннадий Андреевич Зюганов доложил, полностью представил нашу позицию перед прессой. Но в программе «Время», которая претендует на итоговую и информационную в 5-минутном сюжете было 4,5 минуты представлена позиция фракции «Единая Россия», 15 секунд было представлено ЛДПР и 10 секунд – «Новые люди». Ни «Справедливая Россия», ни КПРФ в этом сюжете представлены не были», – пояснил Ющенко, подчеркнув, что официальный запрос в адрес «Первого канала» от фракции уже подготовлен.

Парламентарий обратился к председателю нижней палаты Вячеславу Володину с просьбой направить еще один запрос – от комитета Госдумы по информационной политике.

Володин в ответ попросил своего заместителя Петра Толстого как куратора комитета по информационной политике разобраться в этом вопросе. «Что касается наших возможностей, еще раз обращаюсь к тем, кто отвечает в том числе и за работу думских СМИ, думского пула журналистов… Надо нам, конечно, здесь придерживаться тех принципов, которые в законах у нас вами есть. Вот пока законы существуют, надо исполнять эти нормы. Когда будет что-то изменено, тогда можно будет по-другому поступать. Вы это знаете», – отметил спикер Госдумы.

Накануне три фракции в Госдуме – КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия – За правду» – подтвердили, что отказываются голосовать за введение QR-кодов в России под предлогом борьбы с коронавирусом.

Москва, Мария Соколова

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