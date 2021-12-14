Счетная палата зафиксировала непредсказуемость цен на продукты в России

В России пока не созданы долговременные условия для предсказуемости цен и насыщения внутреннего рынка продуктами, о чем говорил президент РФ Владимир Путин. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил аудитор Счётной палаты Сергей Мамедов сегодня во время правительственного часа в Госдуме с главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым. По данным контрольного органа, в России минимальный набор продуктов с начала года подорожал на 11,7% до 5033 рубля.

«Отмечу, что поставленная в этом году президентом России в Послании Федеральному собранию задача по формированию долговременных условий, гарантирующих предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка, в полном объеме пока не решена и требует системной работы как на федеральном, так и на региональном уровнях», – констатировал аудитор.

По данным Счетной палаты, за 9 месяцев этого года снизилась покупательная способность среднедушевых доходов населения по восьми группам продовольственных товаров из 24.

Москва, Мария Соколова

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