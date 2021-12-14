российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 декабря 2021, 15:03 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Счетная палата зафиксировала непредсказуемость цен на продукты в России

В России пока не созданы долговременные условия для предсказуемости цен и насыщения внутреннего рынка продуктами, о чем говорил президент РФ Владимир Путин. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил аудитор Счётной палаты Сергей Мамедов сегодня во время правительственного часа в Госдуме с главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым. По данным контрольного органа, в России минимальный набор продуктов с начала года подорожал на 11,7% до 5033 рубля.

«Отмечу, что поставленная в этом году президентом России в Послании Федеральному собранию задача по формированию долговременных условий, гарантирующих предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка, в полном объеме пока не решена и требует системной работы как на федеральном, так и на региональном уровнях», – констатировал аудитор.

По данным Счетной палаты, за 9 месяцев этого года снизилась покупательная способность среднедушевых доходов населения по восьми группам продовольственных товаров из 24.

Москва, Мария Соколова

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

«Уже бросается в глаза, мягко говоря, лукавство чиновников»: в Госдуме оценили планы детской вакцинации от коронавируса / КПРФ направила запрос в адрес «Первого канала», который не показал позицию коммунистов и «эсеров» по QR-кодам / России грозят голодные бунты / «Нет доверия»: россияне требуют от власти четких и ясных ответов о ковид-вакцинации детей / «Я категорически против»: академик РАН оценил планы по вакцинации детей от коронавируса / «90% граждан против!» В Госдуме настаивают на снятии второго законопроекта о QR-кодах / Спикер Госдумы озвучил условия принятия закона о QR-кодах / «Такое ощущение, что статистика подгоняется под решение»: депутат Госдумы обвинила Минздрав РФ в манипуляциях с вакцинацией детей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Экономика, Госдума, правительство РФ, Счетная палата РФ,