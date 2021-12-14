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Вторник, 14 декабря 2021, 15:03 мск

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«Уже бросается в глаза, мягко говоря, лукавство чиновников»: в Госдуме оценили планы детской вакцинации от коронавируса

Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов обвинил чиновников правительства РФ в лукавстве относительно планов по массовой вакцинации детей. Политик обратил внимание на экстренный характер испытаний препаратов, и подчеркнул, что такая спешка может обернуться самыми негативными последствиями.

«Мы видим многочисленные огрехи взрослой прививочной кампании. Детская еще не началась, но уже бросается в глаза, мягко говоря, лукавство чиновников. Испытания вакцины от коронавируса для подростков начались в июле. Заявлялось, что они продлятся год. Но в итоге сама вакцинация, по заявлениям Минздрава, стартует уже в этом месяце. Более того, сообщается, что поданы документы на испытания вакцины для детей от 6 до 11 лет. А сама вакцинация детей 6-11 лет может начаться через два месяца», – констатировал Миронов.

По его словам, возникает вопрос в обоснованности таких срочных планов. «Обоснованы ли такие экспресс-испытания? А нужно ли вообще настолько, мягко говоря, гнать лошадей? На фоне того, что дети составляют не более 13% от всех заболевших и половина из них болеют бессимптомно. На фоне распространения нового штамма «омикрон», эффективность вакцин от которого еще не доказана. Нас смущает поспешность и, как и в случае взрослой вакцинации, полная закрытость в плане информирования населения», – подчеркнул лидер «эсеров», слова которого цитирует его пресс-служба.

Как считает Миронов, необходимо выдерживать адекватные сроки клинических испытаний и подробно информировать об их результатах и о ходе дальнейшей прививочной кампании. «Когда и если вакцинация начнется, то должны быть открытые данные о ходе прививочной кампании. Эти данные должны регулярно обновляться. Чтобы любой родитель мог зайти на специальный сайт и увидеть, сколько подростков привито за прошедшую неделю, у скольких из них возникли осложнения и какие. Как себя чувствуют те, кто привился, допустим, месяцем ранее, сколько из них заболели коронавирусом. Должна быть детальная, максимально прозрачная и доступная информация. Чтобы родители могли принимать взвешенные решения о здоровье своих детей, причем самостоятельно, без административного нажима. Вакцинация детей и подростков должна быть безусловно добровольной. Недопустимы ситуации, когда де-юре вакцинация добровольная, а по факту дети не смогут без прививки посещать школу», – заключил политик.

Стоит отметить, что сегодня на сайте РИА «Новый День» начался опрос о детской вакцинации от коронавируса. Первые предварительные итоги показывают, что большинство респондентов высказываются против таких планов правительства РФ. Проголосовать можно здесь >>>

Москва, Светлана Антонова

© 2021, РИА «Новый День»

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