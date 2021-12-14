В Госдуме назвали виновных в росте цен

Ответственными за рост цен в России являются Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минпромторг и Налоговая инспекция. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента во время правительственного часа с главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым.

«Ответственность за цену борщевого набора и основных продуктов – надо разделить. Не Минсельхоз отвечает за спекулятивные накрутки. Это конечно же ФАС, Минпромторг, Налоговая инспекция. Давайте с них спросим за вот эти скачки цен в сотни процентов», – подчеркнул Нилов.

По его мнению, ситуация в России сравнима с Карибским кризисом 1962 года, когда степень напряженности отношений РФ и США достигла пика. «Сегодня страна практически уже привыкла к такому полувоенному режиму, который сравнивают с Карибским кризисом. И, конечно, мы вспоминаем в обязательном порядке своих главных союзников», – отметил он, пояснив, что в части обеспечения продовольственной госбезопасности союзниками являются свинарка и пастух.

Москва, Мария Соколова

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