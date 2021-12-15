Готовится новое повышение цен: в Госдуме назвали планы правительства РФ катализатором протестов россиян

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении предложенные правительством изменения в закон о внеуличном транспорте, касающиеся тарифов и подтверждения оплаты на перевозку багажа и «ненормативной» ручной клади. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители КПРФ отказались поддержать законопроект, посчитав его неподготовленным, что может привести к социальному взрыву из-за роста цен на проезд в метрополитене и электричках.

Выступая от фракции коммунистов депутат Николай Коломейцев обратил внимание, что кабинет министров предложил изменения, касающиеся оплаты и тарифов, не разработав соответствующей методики. «Мне даже странно, что коллег не интересует самый больной вопрос их избирателей. Имейте в виду, что этот вопрос и демонстрации может собирать за один день без организаторов, когда пришли – а им начали требовать незаконные оплаты в два раза больше. А если вы даете перевозчику возможность определять цену… рассказы про методики – это хорошо, но мы это все проходили», – подчеркнул он.

«Я вам больше скажу. У нас, к сожалению, и уличный транспорт, особенно автобусные перевозки, приведены в крайне плохое состояние во многих даже крупных городах. Потому что в погоне за деньгами большими, друг с другом договариваясь… вдруг переезжает, скажем, из региона в регион бывший министр и организовывает на улице или в садовом участке ООО «Рога и копыта» и свозит весь металлолом со всей страны. Но он почему-то выигрывает тендеры на уличные перевозки, и возит в непотребном состоянии людей, и никто его не контролирует, потому что есть материальная зависимость тех, кто разрешает, кто тендеры проводит», – заявил Коломейцев.

Парламентарий также отметил, что под конец года правительство РФ внесло в Госдуму столько неподготовленных законопроектов. «Ни разу не видел, чтобы правовое управление даже к Кодексу столько писало замечаний. Обычно правовое управление у нас достаточно лояльное, а здесь оно написало кучу замечаний ко всем трем законопроектам. Это говорит о том, что вот это KPI – иностранное слово, которое ввели для контроля работы чиновников, в принципе сегодня стимулируют тех, кто отвечает за премиальное содержание чиновников – быстро «чехом» провести хотя бы в первом чтении законы, чтобы этот KPI был максимальный», – констатировал он.

«Поэтому мы не будем поддерживать этот закон, потому что количество неопределенности в этом законе и возможность повышения тарифов на внеуличный так называемый транспорт, может вызвать серьезные, скажем так, противоречия в восприятии наших избирателей и ваших тоже. С моей точки зрения, надо качественно готовить законы, нельзя такие законы неподготовленные вносить на рассмотрение», – заключил Коломейцев.

Тем не менее, законопроект большинством голосов депутатов был принят в первом чтении. Методику расчета нерегулируемых тарифов на внеуличном транспорте правительство обещало разработать ко второму чтению.

Москва, Мария Соколова

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