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Среда, 15 декабря 2021, 16:37 мск

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Европа решила отказаться от долгосрочных газовых контрактов

Фото: ec.europa.eu

Европейская комиссия (ЕК) официально предложила государствам, входящим в ЕС, отказаться от долгосрочных контрактов на поставку природного газа и заключения новых соглашений такого рода после 2049 года. В документе отмечается, что газовые контракты «не должны создавать препятствий» для использования низкоуглеродных и возобновляемых источников энергии, в том числе биометана и водорода.

Как заявил заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, Европе необходимо перевернуть страницу с ископаемым топливом и перейти к более чистым источникам энергии. «Сегодня мы предлагаем правила, которые позволят осуществить этот переход и построить необходимые рынки, сети и инфраструктуру», – пояснил он.

Москва, Светлана Антонова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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