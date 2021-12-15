Европа решила отказаться от долгосрочных газовых контрактов

Европейская комиссия (ЕК) официально предложила государствам, входящим в ЕС, отказаться от долгосрочных контрактов на поставку природного газа и заключения новых соглашений такого рода после 2049 года. В документе отмечается, что газовые контракты «не должны создавать препятствий» для использования низкоуглеродных и возобновляемых источников энергии, в том числе биометана и водорода.

Как заявил заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, Европе необходимо перевернуть страницу с ископаемым топливом и перейти к более чистым источникам энергии. «Сегодня мы предлагаем правила, которые позволят осуществить этот переход и построить необходимые рынки, сети и инфраструктуру», – пояснил он.

Москва, Светлана Антонова

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