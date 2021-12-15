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Среда, 15 декабря 2021, 17:12 мск

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Госдума одобрила санкции для иностранцев, нарушающих права россиян

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о санкциях в отношении иностранцев, причастных к нарушениям прав и свобод граждан РФ. Документ предполагает ограничительные меры не только к гражданам США, причастным к нарушению свобод и совершившим преступления в отношении россиян, но и к иным гражданам других государств и лицам без гражданства.

Среди санкционных мер, которые предусмотрены законом, – запрет на въезд в РФ, арест на территории России финансовых и иных активов, а также запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановление деятельности находящихся под их контролем юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или иных органах управления организаций, зарегистрированных в РФ.

«Будут созданы дополнительные инструменты защиты прав наших граждан, общественных и государственных интересов», – пояснил необходимость принятия поправок председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Парламентарий уточнил, что законопроект не предусматривает расширения ограничений в отношении некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности в РФ, и не затрагивает вопросов передачи несовершеннолетних граждан России на усыновление за рубеж.

Москва, Светлана Антонова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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