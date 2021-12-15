Автолюбителям грозят очередные «ловушки»? Госдума согласилась изменить систему организации дорожного движения

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект, который предполагает передачу от Минтранса РФ региональным властям полномочий по разработке, согласованию и утверждению документации по организации дорожного движения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект вызвал широкую дискуссию, в ходе которой отмечались недоработки со кабинета министров, что отметили даже представители партии власти.

В частности, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов обратил внимание на необоснованно мягкую «неправильную» формулировку «по согласованию с ОВД принятых субъектами решений», что часто приводит к негативным последствиям для граждан. «Регионы злоупотребляют, когда верстают бюджеты с учетом собираемости штрафов. Это говорит о том, что регионы заинтересованы не в борьбе за безопасность дорожного движения, а в появлении новых «ловушек», когда знак противоречит разметке, занижается искусственно скоростной режим. И вот возьмите, Новая Рига – скоростная трасса, в некоторых местах было ограничение 60, теперь там где-то даже 30 – и тут же камера стоит, которая штрафует. Понятно, для чего все это сделано. Таких примеров по всей стране огромное количество», – констатировал парламентарий.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный поддержал коллегу. «Сегодня регионы будут разрабатывать и разрабатывают соответствующие правила и, естественно, у них есть соблазн установить как можно больше источников дополнительных пополнения бюджета. Мы говорим, прежде всего, о камерах видео-фиксации самых разнообразных. Вот ГИБДД была в какой-то мере нейтрализующим, регулирующим фактором для того, чтобы эти камеры не устанавливались. В данном случае будет ли какое-то федеральное регулирование, которое установит единые понятные для всей страны правила? Потому что на одном шоссе через 150 метров эти камеры стоят, на другом – их нет вообще, на третьих – свои правила опять же устанавливаются в субъектах РФ», – пояснил он.

Содокладчик по законопроекту – депутат от «Единой России» Виталий Ефимов согласился с замечанием Нилова, отметив слабую проработку правительством ряда положений нового документа. «Очень слабо проработаны процедуры ответственности муниципальных властей за размещение знаков. Это мы с вами наблюдаем каждый день и на всех трассах. Поэтому давайте это проработаем», – подчеркнул он.

Комментируя законопроект, депутат от КПРФ Нина Останина в свою очередь высказала опасение, что этот документ «гораздо шире, чем те предметы регулирования», которые были представлены в докладе. «Два положения. Первое, платные парковки. Закон лишает органы госвласти утверждать рекомендации по размеру платных парковок. Тогда чьи это полномочия? Потому что здесь тарифы уже безмерны. Вы опять не предлагаете ни методики, ни критериев. Второе, частные автодороги. Опять-таки здесь вопрос оплаты регулирует собственник или владелец либо этого участка дороги? Ну посмотрите, только дорога в Шереметьево – где в течение дня несколько раз меняется тариф. Вы снова ничего не предлагаете», – подчеркнула она.

В ответ представляющий законопроект замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев пояснил, что комплексные схемы и планы организации дорожного движения – это полномочия региона. «А с точки зрения установления цены на проезд по частным или концессионным дорогам, исключительно частных дорог не так много. Методика соответствующая есть, и те тарифы, которые учреждают, в данном случае концессионная дорога М-11, утверждены, и госкомпания «Автодор» их безусловно публично представляет. Это публичная информация, изменение тарифов в любом случае будет экономически обосновано», – заявил замминистра.

Между тем депутат ЛДПР Сергей Леонов в ответ представителю правительства РФ высказал опасение – не появился ли в связи с законопроектом больше платных дорог, приведя беспрецедентный пример. «В Смоленской области нет ни одной платной дороги региональной, а в Псковской есть – Ольша-Велиж Усвяты-Невель. Больше 10-ти лет там взымается плата на участке дороги именно в Псковской области Усвята-Невель. Плата от 200 рублей до 800 рублей. Это региональная дорога. Альтернативных путей объезда нет. Каким образом данный законопроект будет регламентировать такие вопросы? Потому что и жителям Смоленской области это уже надоело – все борются-борются и ничего – уже все копья сломали, чтобы этой платной дороги не было. Ничего не получается, потому что региональные власти Пскова настаивают, чтобы она была. Поэтому скажите, как выходить из этой ситуации? Не увеличит ли вообще количество платных региональных дорог в связи с этим законопроектом?» – обратился Леонов к замглавы Минтранса РФ, в свою очередь, заверил, что предмет этого законопроекта не касается платных дорог.

В итоге большинством голосов законопроект правительства был принят в первом чтении.

Москва, Мария Соколова

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