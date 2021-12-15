Уход преступника от уголовной ответственности? Госдума одобрила административные санкции за отмывание средств

Сегодня Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об административной ответственности за сделки и операции по отмыванию денег и имущества, полученных заведомо преступным путем. Как передает корреспондент РИА «Новый День», фракция «Справедливая Россия – За правду» отказалась голосовать за предложение кабмина из-за «большого количества противоречий», которые, по мнению парламентариев, могут привести к уходу от уголовной ответственности преступников.

В частности, как заявил депутат Олег Нилов, часть несостыковок в законопроекте правительства «просто не укладываются в голове». «Множество жуликов, мошенников, которые отнимают у граждан имущество, деньги – сотни миллиардов рублей… Придумываются постоянно новые схемы, вовлекаются сюда юридические лица, какие-то конторы, какие-то микро-финансовые организации, рейдерские конторы, но уже под прикрытием юрлица, какие-то ломбарды черные, серые, всякие нотариусы и так далее... Огромное количество расплодилось преступников. И вместо того, чтобы усилить уголовную ответственность, мы говорим – а давайте мы еще и административно будем наказывать. Якобы это во благо и исполнение ратификации международной о дополнительной какой-то мере ответственности, но именно о дополнительной. На мой вопрос – будет ли в обязательном порядке уголовное преследование, не важно, физических лиц, руководителей этих компаний, ответа я не услышал», – констатировал он.

«Как у Райкина – мы за пуговицы отвечаем, мы пришли вам докладывать за пуговицы, а что вообще будет – непонятно. Этот ответ не устраивает абсолютно. Должны быть жесточайшим образом наказаны именно по Уголовному кодексу вот эти преступники, которые манипулируют заведомо криминальным имуществом, деньгами, ценностями граждан, юрлиц. Тут именно подчеркивается – заведомо криминальные. А они если «административочкой» могут отделаться? К сожалению, и оборотни бывают и в погонах, и в мантиях. И если создается вот такой вариант ухода именно от уголовной ответственности на административную, то категорически против такого варианта», – подчеркнул Нилов.

Кроме того, парламентарий обратил внимание, что законопроект создает конкуренцию двух Кодексов – Административного и Уголовного. «Призываю коллег-юристов, а их достаточно в Госдуме, обратить внимание на многочисленные замечания в заключениях юридических, в том числе Верховного суда. Ну и есть просто такие вот, допустим, преступления, связанные с финансированием терроризма. Они тоже вот здесь, в Административном получается уже Кодексе присутствуют, и срок давности с шести лет, действующих сегодня, по предложению авторов снижается до трех лет – срок давности за финансирование терроризма. Ну и какое же это ужесточение ответственности, какое это ужесточение наказания? Тут все смешалось – зерна, плевла, поэтому не будем поддерживать, просим доработать этот законопроект, а потом предлагать его для утверждения», – заключил «эсер».

После обсуждения законопроект правительства был принят в первом чтении большинством голосов. В документе говорится о сделках уполномоченного физлица в интересах юрлица по легализации незаконного имущества. Планируется, что наказание в виде штрафа может составить для юрлиц до трехкратной суммы денежных средств или стоимости имущества, которые стали предметом сделки, с возможной конфискацией. Есть также норма о приостановке деятельности до 30 суток. Срок давности составит три года. При оказании помощи при расследовании предусмотрено освобождение юрлица от ответственности.

Законопроект направлен на выполнение обязательств России при ратификации Конвенции Совета Европы по отмыванию, выявлению, изъятию и конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма. Его принятие также показывает готовность России выполнять обязательства государства-участника Конвенции против манипулирования спортивными соревнованиями.

Москва, Мария Соколова

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