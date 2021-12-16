«Будет только усиление противостояния»: Госдума решилась на введение QR-кодов для россиян

Сегодня нижняя палата российского парламента со скандалом приняла в первом чтении резонансный законопроект о введении в обязательных для россиян QR-кодов для посещения общественных мест. Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед началом рассмотрения в зале пленарных заседаний Госдумы фракция КПРФ устроила демарш, после чего представители думской оппозиции высказалась против его принятия, подчеркнув, что QR-коды не помогут в борьбе с Covid-19, а лишь нарушат права граждан и спровоцируют раскол общества.

Рассмотрение резонансных поправок в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» началось со скандала. Как только в зале заседаний появились члены правительства РФ, представители фракции КПРФ развернули плакат против законопроекта, что едва не привело к потасовке парламентариев. Как уточнил позже депутат Денис Парфенов, он и его однопартийцы Сергей Обухов и Валерий Рашкин в знак протеста вывесили баннер «КПРФ против QR фашизма».

Долгая перепалка закончилась предложением депутата от «Единой России» Николая Брыкина рассмотреть такие действия коммунистов в рамках законодательства об экстремизме. Спикер Госдумы Вячеслав Володин со своей стороны поручил комиссии по регламенту зафиксировать тех, кто занимается противоправной деятельностью. «Дальше попробуем разобраться, как это процессуально должно быть решено. Не надо никого убеждать, пускай разбираются в другом месте», – подчеркнул Володин.

Позицию фракции КПРФ высказал депутат Алексей Куринный, подчеркнув, что введение QR-кодов не способно решить проблемы пандемии коронавируса. «Вакцинированный человек может переносить Covid-19 как с симптомами, так и бессимптомной форме, и быть источником инфекции. Однако обладателей QR-кода законопроект объявляет безопасными, а здоровые граждане, имеющие отрицательный ПЦР-тест, с 1 февраля 22-го года получать доступ к общественным местам уже не смогут. Влияние на смертность есть безусловно. С большей вероятностью можно полагать, что она снизится, но в весьма отдаленной перспективе. Даже если все непривитые граждане одномоментно решат привиться после принятия этого законопроекта, иммунитет у них появится через полтора месяца, когда нынешняя волна сойдет на нет. А реальный эффект смертности можно будет наблюдать в лучшем случае через 3-4 месяца при условии, что ковид еще будет прогрессировать и что существующие вакцины будут действовать на новый штамм или тот, который появится. В этом смысле надежда на QR-коды как инструмент для быстрого снижения заболеваемости и смертности совершенно безосновательны», – заявил Куринный.

«Ограничения, которые вводятся на региональном уровне, – там вольница губернаторская. К чему она привела – это и толпы в московском метро, и блок-посты с казаками в Севастополе, и коллапс транспортный в Казани. Это все руководители наши, которым были переданы полномочия, и сейчас мы ее закрепляем дополнительно. Все эти меры применяются без привязки к объективным обстоятельствам, без оценки последующей эффективности, на длительный срок при игнорировании более действенных мер», – пояснил парламентарий.

«Вакцинация – один из столпов современной профилактической медицины, мы за вакцинацию от Covid, но, как и президент, только за добровольную, основанную на объективных научных данных и экспертизе. В этой связи предлагаемые QR-коды расцениваются нами как способ незаконного грубого ограничения гражданских прав, направленный на принуждение граждан к вакцинации без реального эффекта и с возможностью последующего незаконного тотального контроля за гражданами. Учитывая все вышесказанное, фракция КПРФ не может поддержать предлагаемый правительством РФ законопроект и будет голосовать против его принятия», – подчеркнул Куринный, отдельно выделив, что без эффективных мер и научного анализа «никакого движения вперед не будет, а будет только усиление противостояния».

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский ответил критикой на позицию КПРФ, а также объяснил недоработки правительства. «Предыдущий оратор говорит – это не поможет. Да не справки помогают, Куринный. Не справки помогают, а лечение. А справки о том, что вы прошли лечение или получили прививку, или вам нельзя прививаться, вот о чем говорит эта справка… Конечно, у правительства есть возможности, которые оно не использует. Например, социальная реклама. День и ночь кормят кошечек, и они облизываются какой хороший корм», – сказал он.

При этом лидер ЛДПР предложил правительству усилить работу. «Если бы у меня 300 депутатов было – вас бы давно здесь не было, ни одной левой партии… Вы молчать должны. Вы имеете право свое мнение иметь, но тиражировать его не надо на людей. Люди и так не могут понять – то социализм, то капитализм, то демократия, то война, то не война, то вводим войска, то выводим... У нас в брак не хотят вступать и разводиться не хотят. Надо из-под палки все делать. Поэтому надо поддерживать, но просить наше правительство – усильте вашу работу», – заявил Жириновский.

Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, в свою очередь, выразил надежду, что законопроект не пройдет дальше первого чтения. «К сожалению, я уверен, что сегодня голосами, прежде всего, фракции «Единая Россия» этот законопроект в первом чтении будет принят. Но я выскажу надежду, накануне нового года хочется верить в добро, в какие-то чудеса. Может быть, до второго чтения и не дойдет в силу целого ряда обстоятельств, которые еще произойдут до 31 декабря… Мы с вами представляем позицию граждан. Вы не можете не знать позицию подавляющего большинства граждан нашей страны. Я у себя в соцсети на протяжении двух последних недель провел опрос. На него у меня ответили 67 823 человека. 92,16% против введения QR-кодов», – сказал он.

«Почему мы сейчас по часу видим (по ТВ), что происходит в ЮАР, а что у нас – тишина. У нас даже по заболеванию гриппом последняя информация в 18-м году. Все, тишина. Вот откуда неверие людей. Люди говорят – ага, что-то вы скрываете. А зачем скрывать? Нужно все показывать, и люди тогда не будут бояться вакцинироваться, потому что, когда скрывается у людей, это вызывает настороженность… QR-код – это не про здоровье, это про разделение людей, поэтому наша фракция будет голосовать против», – констатировал Миронов.

В ответ Володин поддержал позицию Миронова об открытости информации со стороны правительства. «Руководитель фракции сказал правильные слова– диалог должен быть. Диалог – основа доверия. Поэтому нам важно, чтобы правительство вело полноценный диалог с парламентом, а депутаты будут тогда, практически еженедельно встречаясь с избирателями, докладывать о работе, отчитываться. И это будет правильно, особенно в этой ситуации, когда люди болеют и из жизни уходят», – обратился Володин к представителям кабинета министров.

Замглавы фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева со своей стороны обратила внимание, что обсуждаемая тема «раскалывающая», и разное мнение граждан – это нормально. «В нормальном открытом демократическом обществе так и должно быть. Страшнее, когда все единогласно за, или все единогласно против», – подчеркнула она.

«Авторы законопроекта предлагают каждому региону действовать по-своему. И вроде как по тексту получается, что это такая возможность и право регионов, но нисколько не обязанность. Но я, как человек, который работал на земле, и в Госдуме больше 20-ти бывших мэров городов, которые также понимают, как реализовываются законы на земле, – мы прекрасно понимаем, что как только будет принят данный законопроект, регионы начнут выслуживаться перед Москвой и опережая друг друга принимать ограничивающие меры… Уже с мест нам сообщают о том, что еще летом люди получали медотводы, то теперь уже с теми же хроническими заболеваниями их уже отправляют вакцинироваться, и этот прессинг на местах необходимо останавливать… До 1,5 млн могут лишиться работы только в сегменте малого и среднего бизнеса. Ну почему никто не несет ответственности за эти хаотичные решения, от которых результативности и эффективности ноль?», – заявила депутат.

«Нагнетание страха смерти, страх смерти, он не должен лишать нас с вами разума. Это голосование может стать поворотным моментом в истории нашей страны. Люди доверили нам с вами решать. Разъединяем мы общество или объединяем людей, услышим мы здесь каждого или же мы всех будем равнять под одну гребенку? И нажимая кнопку, пожалуйста, думайте о своих избирателях, потому что люди важнее», – подытожила Авксентьева.

Завершил обсуждение депутат от «Единой России» Дмитрий Хубезов, отметив, что можно говорить о добровольной вакцинации, а можно занять «единственно правильную позицию». «Я бы не хотел еще раз разделять наше общество. Я скажу так, единственные вещи, которые нам нужны, это исполнительность, дисциплинированность и конечно коллективное решение», – пояснил он.

После продолжительного обсуждения большинством голосов этот резонансный законопроект был принят в первом чтении. Против голосовали «Справедливая Россия – За правду», КПРФ – с одним воздержавшимся, пять парламентариев от «Новых людей», а также по одному депутату от ЛДПР и внефракционных.

Источник: официальный сайт Госдумы

В то же время за QR-коды высказались 301 представитель «Единой России», 21 – из ЛДПР и шестеро «Новых людей».

Согласно законопроекту, для посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли потребуется предъявление QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, перенесенное заболевание либо медотвод от вакцинации. Эта мера не коснется аптек, магазинов с продуктами и товарами первой необходимости. Показывать QR-код нужно будет вместе с паспортом контролерам на входе. Для военнослужащих и приравненных к ним лицам будет предусмотрен отдельный порядок получения ковид-сертификатов.

До 1 февраля 2022 года также можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность будет только у людей с медотводом.

Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они будут необходимы, будут принимать региональные власти. В случае принятия закона, его нормы, как предполагается, будут действовать до 1 июня 2022 года. Надо отметить, что власти регионов и сейчас могут вводить QR-коды для посещения общественных мест. Это право ранее предоставил губернаторам президент РФ, им воспользовались практически все руководители регионов. Законопроект только закрепляет за главами регионов эти полномочия.

Москва, Мария Соколова

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