«Никакие QR-коды не помогут»: депутат Госдумы объяснил, кто втыкает нож в спину россиянам и медикам

QR-коды не помогут справиться с пандемией коронавируса, если не будут учитываться мнение и законные интересы россиян. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Андрей Кузнецов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента, комментируя принятие накануне соответствующего законопроекта в первом чтении. При этом, как подчеркнул политик, некоторые высказывания депутатов от партии власти совершенно недопустимы.

«Хотелось бы ответить на претензии, высказанные вчера при принятии закона в первом чтении поправок в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан, закона о QR-кодах, так называемого. Очень резануло обвинение в адрес депутатов, которые голосовали против, которым было сказано, что вы втыкаете нож в спину медикам. Это совершенно недопустимое, на наш взгляд, замечание, потому что продиктована позиция и нашей партии, и других депутатов именно тем, чтобы защитить наших граждан, в том числе, и медиков. И человек, который это произносил, должен знать, что по социологическим опросам, среди медиков проведенным, порядка 40% не поддерживают тот законопроект, который они предлагали вчера», – констатировал Кузнецов.

При этом депутат обратил внимание, что в Госдуме регулярно отодвигается рассмотрение двух законопроектов о дополнительных гарантиях для врачей, медсестер, среднего и младшего медперсонала. «Вот эти два законопроекта в повестке Госдумы уходят на второй план. И нам будет очень интересно, как будет голосовать вот этот пламенный депутат, который вчера приводил такие серьезные обвинения? Как он будет голосовать вот по этим двум законопроектам, и кто втыкает нож в спину нашим медикам, когда разваливает медицину и слышит голос, который говорит о том, что нужно поднять первичную систему здравоохранения?» – пояснил он.

«Если не будет нормальной работы с нашими гражданами, никакие QR-коды не помогут, потому что во главе угла должна стоять не техническая отчетность, а здоровье гражданина и решение его проблем в законном порядке», – заключил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что накануне Госдума со скандалом приняла в первом чтении резонансный законопроект о введении обязательных для россиян QR-кодов для посещения общественных мест. Выступая от фракции «Единая Россия», депутат Дмитрий Хубезов заявил, что противники вакцинации втыкают нож в спину медикам.

Ранее противники принятия законопроекта заявляли, что они за вакцинацию, но против введения QR-кодов, так как это не поможет в борьбе с Covid-19, а лишь нарушит права граждан и спровоцирует еще больший раскол общества.

Москва, Мария Соколова

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