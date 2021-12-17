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Пятница, 17 декабря 2021, 16:45 мск

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Госдума согласилась ужесточить наказание для должников по алиментам

Сегодня Госдума приняла во втором чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс, согласно которым должники по алиментам будут нести ответственность даже за их частичную неуплату. Согласно документу, неоднократная административное наказание для таких граждан обернется уголовным.

Первый законопроект предполагает внесение изменений в статью 5.351 КоАП РФ, которая сейчас дает неоднозначную квалификацию действий должников. Как правило, должник уплачивает незначительную часть алиментов, несоизмеримую с ежемесячным размером выплаты, установленным судом. Однако даже такая малая выплата сегодня является основанием для решения суда о прекращении дела об административном правонарушении.

«Принятие законопроекта будет способствовать совершенствованию механизма привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, а также повышению оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и позволит исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников», – говорится в пояснительной записке к документу.

Как предполагается, такие изменения помогут стимулировать выплату задолженности по алиментам на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

Действующий Кодекс об административных правонарушениях предусматривает обязательные работы до 150 часов, арест до 15 суток или штраф в размере 20 тысяч рублей за несоблюдение обязательств по уплате алиментов в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства.

Вместе с тем, в соответствии с поправками в УК РФ, за неоднократное нарушение обязательств по уплате алиментов для тех, кто ранее уже привлекался к административной ответственности, наступит ответственность уголовная – исправительные или принудительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

Москва, Светлана Антонова

© 2021, РИА «Новый День»

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