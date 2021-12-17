«Коррупционный монстр»: Госдума одобрила создание еще одной мегакорпорации под государственным прикрытием

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о создании публично-правовой компании «Роскадастр». Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители думской оппозиции выступили против создания очередного «монстра», которого планируется финансировать из бюджета, а его доход госказну поступать не будет.

В частности, депутат от КПРФ Нина Останина обратила внимание на неопределенность в документе и пренебрежение нормами Гражданского кодекса. «Этим законом мы создаем еще одного монстра и определяем его на кормление из федерального бюджета. Мало того, что мы пренебрегли нормами Гражданского кодекса и объединили несколько институтов с разной юридической формой собственности – два государственных бюджетных учреждения, два акционерных общества. Как минимум еще два аргумента заставляют меня обратить внимание на то, чтобы внести все-таки определенность статью 4-ю этого законопроекта», – отметила она.

«Первый аргумент финансовый – ежегодно, мы уже определили в бюджете 50 млрд рублей – парламентского контроля нет. И второе. Это все-таки социально значимый закон, потому что каждый когда-то столкнется, даже пресловутые 6 соток, которые нужно межевать. По сути, это первый шаг на пути создания нового «Газпрома», РАО ЕЭС – газ-то национальное достояние, а деньги кладутся в один карман. Вместо того, чтобы приносить деньги в бюджет, мы кормим эту организацию из федерального бюджета», – подчеркнула Останина.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг со своей стороны отметил, что речь идет о высоко конкурентном рынке. «Вместо того, чтобы собирать земельный налог в бюджет, а давайте-ка мы с каждой записи будем собирать деньги. У нас же земля в собственности – это миллионы собственников… Это высоко конкурентный рынок – там десятки тысяч людей работает. Вообще-то это малый бизнес, микро-бизнес. Теперь, видимо, доходов, которые госкомпании получают, стало недостаточно, давайте-ка мы теперь создадим публично-правовую компанию, которая новый вид ренты нашла. Это собирать не в бюджет в виде пошлины, потому что, если госуслуга оказывается гражданину, платится госпошлина, которая стабильно регулируется государством и в бюджет направляется. Теперь предложили, а давайте мы эти деньги будем собирать в какую-то компанию», – подчеркнул он.

«С конкурентного рынка вытесняет весь микро-бизнес, и все эти деньги будут собираться в одном кармане. Ну как за это можно голосовать?! То есть, вместо того чтобы наоборот природную ренту распределять между гражданами, мы с граждан еще все собираем еще больше и больше платежей. Ладно бы в бюджет еще. Это же в карманы частных компаний определенной группы лиц. Как за это можно голосовать?!… Мы категорически против выступаем», – заявил он.

Кроме того, парламентарий опроверг аргумент правительства, что этот закон необходим, чтобы объединить несколько компаний для оптимизации и наведения порядка в отрасли. «Чтобы объединить госкомпании, не нужно федерального закона – они могут это сделать, и все. Федеральный закон нужен только в том случае, если некая некоммерческая организация наделяется государственными функциями. И она одновременно работает и на коммерческих рынках, и выполняет госфункции. Вот о чем идет речь… Недавно было принято решение о ликвидации ГУПов и МУПов. В этом зале было много споров – почему, какая логика у правительства была в этом случае, если это ГУП, и он работает на конкурентном рынке, то он должен на общих основаниях работать, преобразовываться в акционерное общество и работать на конкурентном рынке. То есть, на региональном и муниципальном уровне это работает. Правительство понимает, что там должна быть конкуренция. А вот на федеральном уровне такой конкуренции не должно быть. То есть, если правительство такую контору создает, то оно может создать, а в регионах и муниципалитетах этого нельзя. Ну вы определитесь, правительство. Сказали «А» – скажите «Б». Если у вас логика такая, что на конкурентных рынках работают только акционерные общества, никакие госкомпании там не работают, значит так должно быть по всей вертикали», – подчеркнул он.

«Все в одних руках будет. То есть, это не что иное, как новая природная рента, коррупционная рента, чиновничья рента, вот о чем идет речь. Надо кончать эти конторы, а не плодить их», – заключил Гартунг.

В итоге большинством голосов законопроект был принят в окончательном чтении. Теперь есть основания для создания единого предприятия полного цикла для оптимизации структуры и функционирования ФГБУ «ФКП Росреестра» и ФГБУ «Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных», а также двух акционерных обществ – «Роскартография» и «Ростехинвентаризация – БТИ». Предполагается, что такая реорганизация позволит создать систему одного окна для всех пользователей пространственно-картографических данных, сократит сроки оказания услуг и увеличит количество услуг ведомства в электронном виде, а также повысит эффективность использования земельных ресурсов.

Москва, Мария Соколова

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