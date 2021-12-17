«Особые граждане»: Госдума разрешила упростить регистрацию офшорных инвесторов

Сегодня Госдума приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект о стимулировании развития специальных административных районов РФ и деофшоризации российской экономики. Документ призван устранить ряд административных барьеров в случае возвращения компании в Россию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на официально заявленный позитивный проект, представители думской оппозиции высказались против предоставления льгот олигархам, вместо чего реально отменить пенсионную реформу.

В частности, депутат от КПРФ Николай Коломейцев отметил, что его фракция не видит смысла голосовать, так как за красивыми словами нет результата. «Я уверен, что вот этот ваш закон на ноль целых и столько же десятых повлияет на деофшоризацию, потому что там другие принципы должны работать… Они (офшоры за рубежом) создают условия, туда-то зайти легко, а назад фактически невозможно уйти, потому что там вообще-то заботятся, чтобы налогоплательщик был здесь и под очень большим микроскопом», – пояснил он.

Коломейцев подчеркнул, что проект явно не в интересах граждан РФ. «Вот вы заимствуете «дорожные карты», всякие англицизмы, чтобы туману навести, а четкой ответственности нет. Поэтому у нас и 25 млн рабочих мест нет, поэтому мы по-прежнему крайне зависимы по импорту, самое простое, торговые сети, они же 86% зарегистрированы в офшорах. Здесь кассовый сбор собирают – 24 трлн, а налоги платят не здесь. И нашим еще людям платят три копейки… Мы не будем голосовать, потому что не видим смысла в принятии этого закона для деофшоризации», – заявил Коломейцев.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг со своей стороны обратил внимание, что предлагаемы меры «бьют по бюджету». «Действительно, бюрократические преграды он (законопроект) уменьшает, и в этом смысле можно было его поддержать. Но для кого он их уменьшает. Для тех, кто долгое время прятался в иностранных офшорах, а потом вынуждено специально для него тут слепили внутренние офшоры, чтобы он сюда прибежал и здесь налогов не платил. Когда создавались эти офшоры я с этой трибуны те же вопросы поднимал: для чего мы их открываем? Может мы и не искажаем конкурентное пространство, но уж точно бьем по бюджету родной страны», – констатировал он.

«Когда мы здесь принимаем решения о том, что пенсионный возраст поднимаем, замораживаем индексацию пенсий работающим пенсионерам, и при этом мы два офшора создаем… Заметьте, какие они там льготы получают. Яхты и самолеты, которые там регистрируются, персонал, который их обслуживает, – он вообще не платит налогов с зарплаты, кроме подоходного налога, он ноль налогов платит. НДС не платится на ввозимые запчасти для этой техники. Понимаете, о чем идет речь. То есть, мы этим любимым создаем все условия. Это что за особые такие граждане? То есть, для подавляющего большинства граждан мы не можем отменить повышение пенсионного возраста, хотя мы видим, что они по статистике год не доживают до выхода на пенсию, годик им после смерти поработать предлагаем, зато есть у нас лига джентльменов из списка «Форбс», для которых мы на все готовы, любое решение примем, лишь бы они бедные-несчастные свои кровные здесь, в наших офшорах хранили. Поэтому, конечно, мы за это голосовать не можем», – заключил Гартунг.

Тем не менее, большинством голосов законопроект был принят в первом чтении. По словам авторов документа, это лишь «маленькая толика» комплексной задачи по деофшоризации, которая призвана «облегчить жизнь тех, кто намерен или думает перерегистрироваться в России» и «сделать переселение более безболезненным и привлекательным для них». В законопроекте оговаривается, что будет упрощена регистрация международных компаний на территории острова Октябрьский в Калининградской области и острова Русский во Владивостоке без согласования с Федеральной антимонопольной службой, если Минобороны подтвердит отсутствие рисков угрозы обороне и безопасности страны.

Москва, Мария Соколова

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