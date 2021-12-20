«У нас было предложение…» В Госдуме оценили новые планы правительства и Банка России

Стратегия развития в России финансового рынка, которую разрабатывает правительство РФ и Банк России, ведет к новому кризису – проблемы кредитования «уже кричат». Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду», глава парламентского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг на слушаниях сегодня в нижней палате парламента.

«Прежде, чем думать о развитии финансового рынка в части повышения доверия, нужно сначала разобраться с теми хвостами, которые остались. У нас несколько сотен тысяч граждан потеряли деньги в банках. Самый большой страховой случай – это (банк) «Югра». По нему решение совместно было найдено, и движение идет. Собственник банка рассчитывается, но, к сожалению, пока есть препятствия, которые не позволяют всем вкладчикам получить деньги. Здесь я хотел бы, чтобы Центральный банк более активную позицию занял», – отметил депутат.

Парламентарий также обратил внимание на проблему для потребителей финансовых услуг, связанную с внутрибанковским «роумингом». «Тут было сказано, что у нас введен запрет на внутрибанковский роуминг, но он легко обходится тем же Сбербанком, например. Он же разделен у нас на отдельные региональные банки, и юридически это переводы между разными банками, хотя мы понимаем, что в рамках одной системы. У нас было предложение в Госдуме о полном запрете банковского роуминга, но оно не было поддержано. И сейчас мы понимаем, что надо было идти по этому пути. Нужно было полностью запрещать, потому что версия Банка России, которая была принята, весьма успешно банками обходится, и комиссии у нас очень часто составляют несколько процентов, а в Европе, например, сотые доли процента», – пояснил Гартунг.

«Одна сотая, а здесь 2% – разница в 200 раз. Это можно объяснить только монополизацией рынка. И никакими там – «борьба с отмыванием»… Очень хороший механизм, объяснение, что мы боремся с отмыванием, поэтому у нас комиссия в 200 раз выше. В Европе с отмыванием, конечно, не борются, и почему-то они там с отмыванием справляются, беря комиссии в сотых долях процента, а обязательно проценты должны драть. Хотелось, чтобы мы более активно в этом направлении двигались. Потому что с каждым годом, затягивая это решение, мы фактически даем возможность просто грабить наших граждан. Это недопустимо», – подчеркнул депутат.

Кроме того, Гартунг отметил, что приведенные Банком России цифры роста кредитования не отражают реальной ситуации. «Проблемы уже кричат. Я бы не убаюкивался цифрами, которые приводились, что, дескать, у нас кредитование растет – увеличено кредитование на 40%. Приведу очень простой пример. С 1 января по 1 июля цена на металл взлетела в три раза. Представьте среднее предприятие, которое в обработке находится машиностроения, им нужны кредиты для того, чтобы купить металл. Они стали на 40% больше кредитоваться? Где они возьмут? Маржи такой в машиностроении нет. То есть, чтобы покрыть такой рост, это насколько нужно поднять цену, это невозможно поднять… Они идут в банк, им дают больше, но под большие проценты. В итоге, они закредитовались на 40% больше, а потратить на металл нужно в 2,5-3 раза больше. В тонны переведите, они на эти деньги купят в два раза меньше металла. То есть, вот это рост на 40% не отражает реальной потребности в кредитовании бизнеса. К этому относитесь более критично и тогда вам картина буде более ясна», – констатировал парламентарий.

«Защита прав потребителей. Ко мне обратилась заемщица из банка. Она попала в трудную жизненную ситуацию. Обратилась в банк, ее «проволынили», не дали отсрочку. В итоге – она обратилась в микро-финансовую организацию и попала в кабалу. Вот такие ситуации есть», – заключил Гартунг.

Москва, Мария Соколова

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