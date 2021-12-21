Госдума проверит целесообразность обязательных для детей прививок от Covid-19

Госдума намерена изучить целесообразность решения министерства здравоохранения РФ о включении в национальный календарь прививок вакцинацию от Covid-19 среди подростков. Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос об этом поставила в начале сегодняшнего пленарного заседания депутат от КПРФ Мария Прусакова.

«Минздравом прививка противоковидная для детей в возрасте от 12 до 17 лет внесена в перечень обязательных. Поэтому надо будет протокольное поручение проверить целесообразность и обоснованность данного решения», – сказала парламентарий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин со своей стороны дал поручение профильному комитету подготовить протокольное поручение. «А уже профильный комитет выскажется по поводу протокольного поручения – в поддержку или нет. Затем мы будем этот вопрос рассматривать на заседании и принимать по нему решение», – уточнил он.

Ранее в Госдуме заявляли, что власти при продвижении вакцинации от коронавируса увлеклись коммерческой частью, генерируя только рост числа вопросов, ответы на которые никто не дает. Как заявляла председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, Минздрав РФ может манипулировать с данными статистики о детской заболеваемости Covid-19, чтобы начать прививочную кампанию. Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов со своей стороны обращал внимание на экстренный характер испытаний препаратов, и подчеркнул, что такая спешка может обернуться самыми негативными последствиями.

Глава общественно-политического движения «Объединение родителей» Инна Гориславцева на круглом столе в Госдуме заявила, что россияне, у которых есть дети, не доверяют действиям властей по борьбе с коронавирусом.

Приказ главы Минздрава РФ Михаила Мурашко был опубликован накануне на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, дети смогут сделать прививку при наличии письменного заявления одного из родителей.

Ранее Мурашко сообщал, что исследования вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет могут начаться в 2022 году.

Москва, Мария Соколова

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