«Ведут к дестабилизации»: Зюганов оценил осеннюю работу Госдумы

Партия «Единая Россия» вместе с «Новыми людьми» не учитывают прямые указания главы государства Владимира Путина и ведут к дестабилизации ситуации в стране. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, подводя итоги работы нижней палаты парламента в осеннюю сессию. По его оценке, на фоне усиления давления извне и напряжения внутри страны нынешний состав Госдумы не является конструктивным.

«Госдума завершает свою сессию. Сессия короткая, и сколько бы важных вопросов, крайне нужных и полезных, которые нам поручили избиратели, мы ни вносили, «Единая Россия» отказалась от конструктивного диалога. Меня за 20 лет парламентской деятельности больше всего удивил такой неконструктивный и абсолютно вредный подход на фоне того, что усиливается давление извне, нарастет напряжение внутри – общество раздражено и требует справедливости и достойной жизни», – заявил Зюганов.

При этом лидер КПРФ обратил внимание, что нынешнюю осеннюю сессию открывал президент РФ Владимир Путин. «Всех нас пригласил в Кремль, выступил с прекрасной речью, прямо заявил, что мы должны найти общее дело и все предпринять для того, чтобы вытащить страну из кризиса, – все сделать для того, чтобы остановить вымирание и максимально концентрировать ресурсы на социально-культурные цели. Если это дополнить его Посланием, где те же самые идеи были усилены тем, что страна должна войти в пятерку самых мощных экономик мира. Я двумя руками голосую за такой подход. Более того, наша команда все сделала для того, чтобы подготовить бюджет развития в 33 трлн. Мы внесли целый ряд законов, которые гарантировано удержали бы рост цен и не допустили той вакханалии, которая сегодня творится в том числе с учетными ставками (Банка России)», – подчеркнул политик.

«Тот же хлеб продают по 15 рублей за килограмм, а как только его выпекут – в 6-7 раз накрутки. Нигде в мире ничего похожего нет. Мне казалось, что президент дал такие поручения, и потом еще трижды с нами встретился. Сначала встретился с лидерами фракций, потом индивидуально переговорили, потом еще по телефону обсуждали целый ряд проблем. Я предложил ему обязательно на Госсовете рассмотреть две темы. Наша страна – единственная, которая вымирает ударными темпами. В этом году мы еще потеряем 900 тысяч человек – три областных центра по 300 тысяч как ядерной бомбой смело с лица нашей великой родины», – подчеркнул констатировал Зюганов.

Кроме того, парламентарий затронул ряд других важных проблем, решение которых не заложено в недавно принятом бюджете на ближайшую трехлетку. «Вся трагедия заключается в том, что бюджет уже принят. И в этом бюджете нет ничего для решения этих проблем, ни копейки. Как можно в умирающей стране урезать здравоохранение. Раньше было 4,6% от ВВП, теперь 4,1. Даже законченный либерал Кудрин – и то возмутился такой политикой. Раньше мы все делали, чтобы поддержать социалку, пришли эти, включая и «Новых людей», и Жириновского, и остригли всю социалку в новом бюджете на фоне разгула коронавируса и массовой бедности. 670 млрд списали с тех статей, которые должны были поддержать науку, образование, здравоохранение, культуру и физическую культуру. Я не понимаю этой логики, прежде всего, потому, что в стране сумасшедший накопленный ресурс и резерв. У нас с вами 14 с лишним триллионов Фонд благосостояния. У нас с вами более $600 млрд золотовалютных резервов», – пояснил лидер коммунистов.

В то же время Зюганов обратил внимание на «колоссальные запасы золота, которые вдруг за последние два года стали в массовом порядке вывозить из нашей страны». «Если у вас кризис, если у вас проблемы, если у вас взрываются шахты, вымирают люди, если по смертности вы занимаете первые места в мире, вы все сделаете для того, чтобы накормить, поддержать и помочь людям. Вместо того, чтобы остановить отток золота, вслушайтесь, в 20-м году было добыто 290 тонн золота, 320 тонн – вывезли из страны. Отдали тем, кто против нас готовит натовские оргии. В этом году за 9 месяцев произведено 256 тонн золота, 240 – уже умыкнули из страны и разрешили тем, кто вывозит, оставлять там и денежки. А если бы они эти деньги здесь вложили в развитие своей страны, то дети войны, которых осталось 10 млн, мы только что вносили закон, получили бы как участники войны хорошую поддержку и медпомощь, и питание, и все остальное», – подчеркнул политик.

«Я могу долго перечислять, но все это бесполезно. Но беда заключается в том, что «Единая Россия» вместе с «Новыми людьми», а это, скорее, «старая Россия», если посмотреть по голосованию, не выполняют прямые установки президента и все ведут к дестабилизации ситуации в стране», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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