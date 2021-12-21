«Не вытащим…» Правительство РФ настроено на ликвидацию остатков отечественной промышленности

Россию нельзя вытянуть из разрухи в условиях членства в международных организациях типа Всемирного банка, рекомендациям которых Москва продолжает следовать. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев во время «правительственного часа» с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. По оценке парламентария, российский кабинет министров, выполняя рекомендации Запада планомерно разрушает промышленный потенциал РФ.

«На прошлой неделе Госдума заслушивала министерство сельского хозяйства, сегодня мы заслушиваем министерство промышленности и торговли. Все доклады министров можно оценить, как положительные, неплохие задумки, итоги. Но как-то в зале существует вопрос – если все так хорошо в министерствах, то почему так плохо в целом по экономике и в целом по стране?» – отметил депутат.

Парламентарий обратил внимание на информацию Мантурова, что скоро россияне будут летать на своих самолетах, увидят водные суда на подводных крыльях на реках. «Есть определенные обстоятельства, при которых не все, что задумал Минпромторг осуществляется так, как они хотят. Есть вопрос к правительству. Сегодня наша страна находится под контролем международных организаций. Еще в начале 90-х годов нашу страну, когда она жила под лозунгом – у России врагов нет, затащили во множество международных организаций, в том числе, в МВФ, Всемирный банк, ВТО (Всемирная торговая организация). Нам обещали, что нам помогут овладеть рыночными рычагами, и страна пойдет семимильными шагами – будет самая передовая. На самом деле все эти обещания оказались ложью. Наше присутствие в этих международных организациях нужно было только для того, чтобы уничтожить наш промышленно-производственный потенциал Советского союза, сделать нас потребителями, что успешно сделано. 30 лет прошло, мы теперь летаем на чужих самолетах, ездим на чужих машинах, ходим в чужой одежде и обуви, и все это говорит о том, что эти международные организации продолжают вредить нашей экономике», – подчеркнул Арефьев.

«Далеко не буду ходить, я взял данные за последние три года, что нам порекомендовал, допустим, МВФ. Он нам порекомендовал повысить пенсионный возраст. Его подняли потому, что это их рекомендация была. Они сказали, что у нас 33% государственной собственности, которая мешает на конкурентных рынках… И тут же в феврале прошлого года появилось постановление правительства о том, что надо приватизировать по 10% госсобственности ежегодно. А у нас там всего 50%, так что через пять лет ничего не будет. Всемирный банк рекомендовал российским властям поднять внутренние нефтяные цены до мирового, и они поднимаются. Нам приказали увеличивать акцизы на бензин, и они увеличиваются. И еще куча рекомендаций, чтобы Фонд национального благосостояния был размещен за рубежом, допустим. Нам приказали не заниматься импортозамещением, и сегодня уже про импортозамещение мало кто говорит. А между тем, в таких условиях, когда идут рекомендации оттуда, с Запада, и правительство выполняет их, то действительно, министерства становятся как витязь на распутье – а как же тогда работать, если тут нельзя, там не разрешают и здесь недопонимают», – пояснил парламентарий.

При этом Арефьев подчеркнул, что в недавно принятом в Госдуме бюджете на экономику ассигнованы средства на уровне 2020 года без индексации на инфляцию. «Вопрос тогда. Будет развиваться экономика без помощи государства или нет, выглядит пока риторически? Сегодня российская экономика занимает в объеме мировой экономики менее 1,9%, а вот по данным МВФ, даже в 92-м году она занимала 5,17%. То есть, падение нашей экономики почти в 3 раза. Удельный вес обрабатывающей промышленности в ВВП в 99-м году был 32%, а сейчас всего 14%. Доля машиностроения в обрабатывающей промышленности составляет 16%, а пороговое значение – 30%. В советское время мы производили подшипники, без которых не произведешь ни один механизм, мы тогда их 787 млн производили, а в прошлом году только 42 млн. А на $526 закупили эти подшипники за границей. А почему не делаем сами?», – подчеркнул депутат.

«Мы не вытащим Россию из разрухи, если не пересмотрим договора с международными организациями или не выйдем из них вовсе. Потому что те рекомендации, которые они нам дают, они не улучшают экономику и нашу жизнь, а только ликвидируют остатки той экономики, которая была еще совсем недавно», – заключил Арефьев.

Москва, Мария Соколова

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