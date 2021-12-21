Госдума подготовила уголовную ответственность лихачам на дорогах

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за агрессивное вождение на дорогах. Теперь лихачам может грозить до двух лет лишения свободы.

Документ устанавливает уголовную ответственность за превышение допустимой скорости движения от 60 до 80 км/ч – при выезде на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления, кроме объезда препятствия, если водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за подобные нарушения и был лишен прав.

Кроме лишения свободы до двух лет, нарушители будут лишаться права находиться в определенной должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Предполагается также наказание штрафом до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты за один-два года, а также обязательными работами в течение 480 часов или принудительными – на срок до двух лет.

Законопроект был внесен представителями всех думских фракций – за исключением КПРФ.

Москва, Мария Соколова

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