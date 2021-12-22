«Простор для злоупотреблений»: Госдума со второй попытки взяла под контроль ситуацию с детской вакцинацией от Covid-19

Дополнение в приказ Минздрава РФ о детской вакцинации от Covid-19 дает простор для злоупотреблений. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, ознакомившись с информацией, на которую повторно на пленарном заседании обратила внимание председатель комитета по охране материнства и детства, депутат от КПРФ Нина Останина. Накануне ее просьбу о запросе в министерство здравоохранения по этому вопросу парламентарии не поддержали.

Сегодня при рассмотрении вопроса о помощи детям, больным онкозаболеваниями Останина снова обратилась с просьбой направить запрос в Минздрав РФ о приказе по обязательной детской вакцинации от коронавируса. При этом депутат напомнила о законе об охране здоровья.

«В этом законе есть статья 7. Буквально цитирую – дети независимо от семейного и социального благополучия подлежат особой охране, включая заботу об их здоровье. Я хочу, чтобы эта статья распространилась все-таки на ту проблему, которая сейчас является очень резонансной, – на приказ министра здравоохранения от 6 декабря об обязательной вакцинации детей. Я сожалею, что вчера в этом зале мы не смогли убедить большинство принять протокольное поручение, чтобы хотя бы запросить информацию в Минздраве. Ну чем они руководствуются сейчас, вводя обязательную вакцинацию детей? Хотя Татьяна Алексеевна [Голикова, вице-премьер] говорила нам, что детей пока трогать не будем. Мы, кроме всего прочего, хотели бы понять: если сейчас вакцина еще не прошла третью фазу клинических испытаний, почему тогда надо относить это к детям? В конце концов, мы не получили достоверной статистики и о заболеваемости детей, и о том, насколько тяжело они переносят эти болезни», – пояснила Останина.

«Министерство просвещение пока вообще заявило, что к ним информация об обязательной вакцинации не поступала – не знают, что делать. Приказ противоречит базовому закону об охране здоровья, поскольку дети с 15 лет самостоятельно могут принимать решение без согласия родителей, хотя в приказе говорится, что требуется заявление одного из родителей. Но уже сейчас по сути дела процедуры эти начались, и объясняется это следующим образом – что подростки доверяют своим педиатрам и говорят, что родители их не понимают, поэтому готовы сделать прививку без согласия родителей. Мы просим одного – запросить информацию, чтобы не было у родительского сообщества недопонимания и остались бы не отвеченными вопросы, которые они нам задают. Мы, депутаты, на эти вопросы ответов внятных не получили… Давайте хотя бы запросим информацию, чтобы, с одной стороны, либо успокоить родительское сообщество, либо всем вместе сказать тогда нет?.. Давайте приостановим эти процедуры, если родители выступают против. Вчера в комитет 5 тысяч подписей из Тюмени пришло», – подчеркнула депутат.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов со своей стороны заверил, что есть ответ Минздрава РФ, что «приказ не допускает двойного толкования, там все однозначно». «Ни о какой обязательной вакцинации речь в приказе не идет. Более того, там черным по белому написано, что только с заявления родителей, с согласия. Это полностью устраняет любую неопределенность. Что касается детей старше 15 лет, которые могут давать самостоятельное согласие, два будет документа, в том числе, заявление родителей. Это полностью устраняет все пробелы. Без заявления родителей никакой вакцинации быть не может», – подчеркнул Хубезов.

Тем не менее, Останина обратила внимание, что в приказ статьей 24 добавили детей, но «обязательная вакцинация» из приказа не исчезла. «Дмитрий Анатольевич, ну давайте мы с вами соберемся на эту тему. Не случайно же пишут нам сегодня люди – слово «обязательная» прямо в названии приказа», – констатировала она.

В ответ на это Володин поручил вице-спикеру Госдумы Александру Жукову совместно с думскими комитетами по охране здоровья, защите материнства и детства, по вопросам контроля, по вопросам безопасности и противодействию коррупции, «запросить срочно приказы, подзаконные акты в этой части, изучить и довести до сведения людей». «Мы понимаем, что это все недопустимо. Обязательная вакцинация не должна быть. Президент что сказал, это выбор гражданина… А что касается ребенка… к детям ни в коем случае не надо подходить с этими лекалами… какое обязательное… вы о чем говорите?» – заявил он.

После изучения ситуации Володин предложил связаться с главой Минздрава Михаилом Мурашко и «все точки расставить над «i». «В приказе в таблице календаря прививок внесли детей в графу подлежащих обязательной вакцинации, но при этом в самом разделе сделали ссылку на то, что необходимо это делать при условии добровольности и наличия письменного согласия родителей. Ситуация совершенно очевидная и требует, чтобы Минздрав вмешался и поправил свой приказ в части приложения №2, выведя оттуда из графы граждан, подлежащих обязательной вакцинации, детей», – подчеркнул спикер Госдумы, которого аплодисментами поддержала Останина.

«Это дает простор для толкования и злоупотреблений. Чтобы не было у нас ни произвольных толкований, ни злоупотреблений, правильно было бы соблюсти юридическую чистоту. Потому что у нас с вами прививки носят добровольный характер, а тем более – детей. Давайте мы поблагодарим тех, кто эту тему поднял. Нина Александровна [Останина], спасибо! Действительно, этот вопрос очень беспокоит всех, поэтому попросим Дмитрий Анатольевич (Хубезов), пускай возьмут (в Минздраве) и скорректируют Приложение №2», – поручил Володин.

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев со своей стороны подчеркнул важность такого решения. «Вячеслав Викторович, видите, – только ваше вмешательство позволяет вернуть здравый смысл, а не «одобрямс». Вчера протокольное поручение именно об этом и просили, ничего другого», – отметил он.

Володин, в свою очередь, согласился, что «людей пугают приказом, причем неправильно составленным». «Все понимаем, а дальше потом, понятно, чем это все будет заканчиваться. Поэтому, как говорил наш президент, решения должны быть выверенными, все должно быть четко и понятно. Он кому это говорил? Всем нам говорил, и министру здравоохранения это говорил, и заместителям министра, и начальникам департаментов, и главным специалистам, которые эти приказы готовили. А они что подготовили… там все ясно, четко и понятно? Нет. У нас здесь не могут разобраться. Там есть неопределенность, которой не должно быть», – подытожил спикер Госдумы.

«Давайте общество успокоим – прививка добровольная, дети защищены законом, депутаты держат вопрос на контроле, все! Президент с нас спросит, если будет иначе и накажет, и прав будет, и всех тех, кто эти приказы пишет», – заключил Володин.

Москва, Мария Соколова

© 2021, РИА «Новый День»