«Хотим оставить без воды и без тепла?» В Госдуме опасаются, что тарифы на услуги ЖКХ в новом году могут вырасти в 2,5 раза

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством закон, который позволяет трансформировать договора аренды в концессионные соглашения в сфере ЖКХ без конкурсных процедур. Как передает корреспондент РИА «Новый День», часть думской оппозиции высказалась против, заявив, что такие правила могут привести к росту коммунальных тарифов более чем в два раза, но не решит проблемы отрасли.

В частности, депутат от КПРФ Николай Арефьев заявил, что этот закон «не имеет права на жизнь». «Предприниматели создают предприятия для извлечения прибыли. А прибыль на сегодняшний день извлекать из коммунального хозяйства невозможно. Для того, чтобы работать с прибылью, надо увеличить тарифы ЖКХ в 2-2,5 раза. Согласно статистике, 49% населения имеют доходы меньше 15 тысяч рублей в месяц. Половину они платят за коммунальные услуги. А если мы в 2-2,5 раза увеличим эти платежи, кто будет платить за коммунальные услуги? Не будут. А если не будут, значит и эксплуатироваться ЖКХ не будет, а это значит все брошено будет», – констатировал он.

«У нас и так уже тысячи сел сегодня, которые были благоустроены, и остались без благоустройства. Так мы что еще и города хотим оставить без воды и без тепла, без котельных, без всего? Поэтому, ей Богу, не имеет права на жизнь этот закон. Зря начинается работа по передаче ЖКХ в частные руки – не выйдет, не получится», – считает Арефьев.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг согласился с такой постановкой вопроса, пояснив, что проблемы ЖКХ не решить без достаточной поддержки граждан с низкими доходами. «И вторая вещь. Никаким тарифом мы тот износ, который сейчас накопился, не восстановим, если мы не будем за счет государства финансировать систему ЖКХ. У нас накопились большие средства в стране, и мы могли бы за счет государства финансировать строительство магистралей в системах ЖКХ. Это две вещи, которые нужно сделать, но ни в коем случае не передача без конкурсов и аукционов в частные руки ЖКХ», – подчеркнул он.

«Фракция будет голосовать против принятия этого закона. Да, в системе ЖКХ накопились проблемы, и нужно находить решения. Эта отрасль недофинансировалась последние несколько десятков лет. И попытка без конкурсов, без конкурентных процедур, в чем смысл этого закона, то имущество, которое сегодня находится в аренде, проблему ЖКХ не решит. Она решит проблемы некой группы граждан, которые воспользуются этим правом – без конкурентных процедур получить в управление, теперь уже в концессию это имущество», – пояснил Гартунг.

Тем не менее, в итоге большинством голосов Госдума приняла закон. Документ определяет особенности заключения концессионных соглашений без проведения конкурса по находящимся в аренде объектам теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и водоотведения, а также отдельных объекты таких систем, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Срок действия такого соглашения определяется с учетом срока окупаемости инвестиций концессионера, но не более 49 лет. Обязательным условием трансформации договоров является увеличение инвестиций на весь период действия заключаемого соглашения. Уведомление о заключении концессионного соглашения в порядке трансформации должно быть направлено в уполномоченный орган до конца этого года, а объем инвестиционных обязательств определяет региональная власть.

Москва, Мария Соколова

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