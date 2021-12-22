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Среда, 22 декабря 2021, 17:12 мск

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«Будет тупик»: Жириновский оценил перспективы партийной системы в России

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Гегемония одной партии ведет к остановке как в ее развитии, так и всей многопартийной системы России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая сегодня в Госдуме.

«Многие не хотят понять, что мы перешли к многопартийной системе, что одна партия может продолжать навязывать свою волю. Но это не приведет к большим результатам. Когда одна партия наверху, а соперников нет – они слабые и маленькие, останавливается развитие этой партии, и останавливается развитие малых партий, ибо у них нет перспективы получить даже сто мандатов. И будет тупик», – констатировал политик.

Москва, Мария Соколова

© 2021, РИА «Новый День»

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