Дело экс-министра Абызова: СКР завершил расследование

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего министра правительства РФ Михаила Абызова и его 11 сообщников. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, зависимости от роли каждого они обвиняются в создании преступного сообщества с использованием служебного, мошенничестве в особо крупном размере, легализации преступных доходов, а также коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ст. 204 УК РФ, ст. 289 УК РФ).

По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые, действуя в составе преступного сообщества, похитили денежные средства энергетических компаний «СИБЭКО» и «РЭС» в размере 4 млрд рублей. Также фигуранты причастны к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 млрд рублей, совершению коммерческого подкупа и легализации похищенного имущества и незаконно полученного дохода.

Во время предварительного расследования все 12 обвиняемых заключены под стражу судом на основании ходатайства следствия.

В целях возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на имущество Абызова и других обвиняемых, а также подконтрольных им компаний, стоимостью свыше 37 млрд рублей.

Уголовное дело направлено с обвинительным заключением для передачи в суд, уточнила официальный представитель СКР.

Москва, Светлана Антонова

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