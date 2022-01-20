российское информационное агентство 18+

Новогодние гадания

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 января 2022, 18:16 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Золотовалютные резервы России выросли до нового исторического рекорда

Золотовалютные резервы России достигли максимального уровня в истории. Как сообщил Банк России, на 14 января их объем составил $638,2 млрд, увеличившись за неделю на $7,7 млрд.

В Центробанке пояснили, что рекорд достигнут результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Стоит отметить, что по итогам 2021 года объем внешнего долга Российской Федерации увеличился на $11 млрд и достиг $478,2 млрд США.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЦБ РФ

Россия продолжает наращивать внешний долг / Центробанк выступил за полный запрет криптовалюты в России / «Затягиваем пояса»: Россия переживает системный кризис – перспективы не утешительны / Треть россиян отдает 80% дохода банкам за кредиты / Глава ЦБ заявила о преодолении пика роста цен на недвижимость / Девальвация рубля и дальнейший рост цен: эксперт оценил перспективы 2022 года / ЦБ отрицает планы по контролю за всеми переводами россиян / Центробанк возьмет под контроль все денежные переводы между гражданами

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,