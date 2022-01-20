Золотовалютные резервы России выросли до нового исторического рекорда

Золотовалютные резервы России достигли максимального уровня в истории. Как сообщил Банк России, на 14 января их объем составил $638,2 млрд, увеличившись за неделю на $7,7 млрд.

В Центробанке пояснили, что рекорд достигнут результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Стоит отметить, что по итогам 2021 года объем внешнего долга Российской Федерации увеличился на $11 млрд и достиг $478,2 млрд США.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

Москва, Светлана Антонова

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