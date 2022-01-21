«Пытаются запихать в НАТО и ЕС всеми правдами и неправдами»: Запад стремится расширить влияние на Западных Балканах

Запад оказывает серьезное давление на балканские страны, которые не входят в Евросоюз и НАТО. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, ситуация вокруг этих государств является ярким примером того, как США, ЕС и Североатлантический альянс стремятся расширить зоны своего влияния.

«На тех же Западных Балканах пытаются еще остающиеся вне Евросоюза и НАТО страны запихать туда всеми правдами и неправдами. Отговаривают напрямую от того, чтобы эти страны имели тесные отношения с Россией и с Китаем. Это разве не попытка навязать свою зону влияния? Зоны влияния существуют, прежде всего, благодаря той политике, которую колониальные державы проводили, и, когда состоялась деколонизация, им очень не хотелось эти зоны влияния терять», – подчеркнул Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Глава МИД РФ обратил внимание, что обсуждение российско-американских отношений всегда сводится к ситуации на Украине, которую Запад рассматривает как зону своего влияния. «Если бы мы все по-взрослому подумали о том, как нам жить в современном мире, чтобы он был безопасен с точки зрения происходящих изменений климата, с точки зрения других глобальных угроз: терроризма, наркотрафика, здоровья людей, которые подвергаются жутким опасностям в связи с пандемией, и, говорят, это далеко не последняя пандемия. Вот чем надо заниматься. А вместе этого, мы занимаемся тем, что все сводится в российско-американских отношениях к тому, как себя чувствует Зеленский и его режим. Неправильно это. Мы не претендуем на зоны влияния, но то, что делает сейчас НАТО по отношению к Украине, однозначно показывает, что НАТО рассматривает Украину как зону своего влияния», – заключил Лавров.

Женева, Мария Соколова

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