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Вторник, 1 февраля 2022, 17:17 мск

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Биржевая цена авиакеросина в России установила новый рекорд

В России биржевая цена топлива для реактивных двигателей достигла нового исторического рекорда. По данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, стоимость авиакеросина по территориальному индексу Европейской части России поднялась до 61 560 рублей за тонну.

По итогам торгов, топливо для самолетов в московских аэропортах также обновила исторический максимум, поднявшись до 63 306 рублей за тонну. При этом индекс авиакеросина с учетом транспортировки до аэропортов в столице подорожал до 63 968 рублей за тонну.

Все остальные виды ГСМ чуть опустились в цене. Стоимость зимнего дизеля составила 60 613 рублей за тонну, межсезонного – 57 257 рублей, летнего – 55 942 рублей.

Бензин Аи-92 подешевел до 50 682 рублей за тонну, Аи-95 – до 54 248 рублей.

Санкт-Петербург, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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