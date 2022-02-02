Россияне готовятся к дальнейшему росту цен: Банк России оценил инфляционные ожидания

Инфляционные ожидания населения России в январе оставались вблизи многолетних максимумов, а со стороны предприятий – превысили прошлогодние пики, что может вылиться в дальнейшей рост цен на фоне роста издержек. Об этом говорится в опубликованном сегодня официальном комментарии Банка России. По данным регулятора, медианная оценка ожидаемой в этом году инфляции составила 13,7%, что выше значения ноября 2021 года.

В Центробанке обратили внимание, что по итогам опроса ООО «инФОМ» 54% респондентов считают, что через три года рост цен будет заметно выше, чем 4%. «Показатели остаются вблизи многолетних максимумов, что пока не позволяет говорить об устойчивом снижении инфляционных ожиданий», – говорится в сообщении ЦБ.

При этом в комментарии регулятора отмечается, что краткосрочные ценовые ожидания предприятий превысили максимумы 2021 года. «Средний ожидаемый темп роста цен в ближайшие три месяца составил 5,8% в годовом выражении (в январе 2021 г. – 3,9%). Увеличение ценовых ожиданий обусловлено сильным ростом затрат, который предприятия связывали в первую очередь с повышением закупочных цен и удорожанием горюче-смазочных материалов. Предприятия ожидают, что перенести возросшие издержки в конечные цены позволит повышенный спрос», – пояснили в Банке России.

Как считает ЦБ, сильный рост ценовых ожиданий в промышленности отмечался, в основном, за счет добывающих отраслей, где повышение издержек было особенно заметным. При этом заметно возросли ценовые ожидания в торговле после небольшого снижения в конце 2021 года. «Предприятия отмечали ускорение роста затрат и повышение спроса. Средний темп прироста цен в ближайшие три месяца, ожидаемый предприятиями розничной торговли, в январе составил 9,1% в годовом выражении (в январе 2021 г. – 6,4%)», – говорится в комментарии.

По оценке Банка России, рост инфляции выше установленных прогнозом показателей возможен, что повлияет на дальнейшую денежно-кредитную политику. «Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Банк России учитывает это в своих решениях по денежно-кредитной политике», – заключил регулятор.

Ранее Банк России ожидал, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% к концу 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Москва, Мария Соколова

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