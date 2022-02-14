«Угрозы и риски»: Володин анонсировал рассмотрение Госдумой проектов обращений о признании независимости ЛДНР

Проекты обращений к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик будут рассмотрены завтра на пленарном заседании нижней палаты российского парламента. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«На завтрашнее пленарное заседание вынесли на рассмотрение два постановления об обращении к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР, которые будут обсуждаться на альтернативной основе», – сказал Володин, слова которого цитирует его пресс-служба.

Спикер Госдумы пояснил, что разница в обращениях заключается в следующем: первое – незамедлительно после принятия направляется главе государства, второе – для изучения и отзывов направляется в МИД России и другие правительственные структуры, после чего можно будет вернуться к его рассмотрению. «Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество голосов», – уточнил спикер Госдумы.

«Вопрос исключительно важный и ответственный», – подчеркнул Володин.

«Вашингтон нагнетает напряженность, вместе с европейскими странами поставляет на Украину вооружение, Киев продолжает не соблюдать Минские договоренности. Все это несет угрозы и риски для жизни наших граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР», – заключил спикер нижней палаты парламента.

Проекты обращений к главе государства были подготовлены на фоне заявлений иностранных СМИ и официальных лиц западных государств о якобы подготовкой Москвой «вторжения» на Украину. В России на высшем уровне неоднократно отвергали такие предположения.

Москва, Светлана Антонова

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