«Все наши планы могут рухнуть»: вице-премьер РФ объяснил в Госдуме, почему растут цены на жилье

В России основными рисками для строительной отрасли являются высокая ключевая ставка Банка России и необоснованный рост цен на стройматериалы из-за возможных картельных сговоров. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме. По его словам, сказываются также негативные последствия от непродуманных законов и нормативных актов, которые провоцируют дальнейшее подорожание стройматериалов.

«Сегодняшняя ключевая ставка для нас является серьезной угрозой – угрозой вообще для развития жилищного строительства. И мы сейчас думаем, как эту проблему решать», – сказал вице-премьер, напомнив о поставленной президентом РФ задаче, что ставка по ипотеке не должна превышать 7,9%.

Отдельно Хуснуллин выделил необоснованный рост цен на стройматериалы. «Все наши планы могут рухнуть, если мы не найдем решения этой проблемы… В ряде регионов рост цен не обоснован. Это чистая монополия и картельный сговор. И здесь мы работаем с ФАС… Я не могу найти объяснения, почему песок должен подорожать на 100%. Он в земле. С чего он подорожал? Вижу, что щебень подорожал сегодня из-за логистики, из-за недостатка вагонов, из-за сговора – не боюсь этого слова. Владельцы вагонов сегодня, пользуясь случаем, подняли цены на 50-100%, и мы не можем вывести щебень. Удорожание на щебень (трассы) М12 – 8 млрд для бюджета только перевозки», – отметил он.

«Битум в два раза подорожал, потому что мы приняли налоговый маневр на нефтяников. Но если мы приняли решение, а у нас 95% потребления в стране – это бюджетные стройки. Он в два раза стал дороже. У нас на сегодняшний день серьезный вопрос с металлургами. Они цены подняли, и все металлопроизводство подорожало. Лифты подорожали на 30%. Все начинает дорожать. И здесь решение принято – обложили дополнительным налогом, но от этого цена не снижается – нашли источник компенсации, а цена-то высокая», – пояснил Хуснуллин.

При этом вице-премьер отметил, что в ряде регионов не хватает стройматериалов, что может потребовать отмены ограничений с их ввозом в страну. «Например, в Омской области вывезли все изделия ЖБИ, потому что в Казахстане бум строительный. Значит, мы вывозим в Казахстан производство ЖБИ – тех же свай, а самим строить не на что. Поэтому сказать, что мы кардинально будем ограничивать рынок… не будем. Это рынок, и мы должны придерживаться того же рынка. Но точечные решения мы сейчас предлагаем», – сказал он.

«Трудовые ресурсы подорожали на 30% – цена пандемии. Заехать не могут эти мигранты. Объем работы вырос, за это надо платить, раз. Второе, стоимость финансовых услуг для строительства жилья. Мы на сегодняшний день на счета эскроу перешли, когда все продавалось хорошо, затраты на застройщика были маленькие, а теперь 8%. Это тоже в себестоимости жилья… Плата за подключение к инженерным сетям в разных регионах абсолютно разная. И когда мы начали разбираться, деньги собирают за подключение, а инвестиционную программу никто не выполняет. Это тоже влияет на себестоимость… Тема на самом деле болезненная», – подчеркнул вице-премьер.

В этой связи Хуснуллин обратил внимание еще на одну «системную проблему». «За все в конечном итоге платит потребитель, а мы как государство – тоже потребители. Мы потребляем рабочую силу, мы госзаказ потребляем, стройматериалы. Мы такие же потребители, как и население. На мой взгляд, какая есть системная проблема – мы очень много предлагаем хороших законов, очень много предлагаем нормативных актов, но экономические последствия этого не до конца досчитываем. Надо более глубоко считать экономику каждого закона», – заключил вице-премьер.

Москва, Мария Соколова

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