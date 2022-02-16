«Две разные России»: в Госдуме дали оценку работе вице-премьера РФ Хуснуллина

Сегодня нижняя палата российского парламента в рамках правительственного часа заслушала вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, отвечающего в кабинете министров за строительную отрасль. Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на в целом положительную оценку его работы, депутаты обратили внимание на целый ряд проблем, которые не просто не решаются, а усугубляются с каждым годом, в их числе – рост цен на жилье и катастрофическая изношенность коммунальных сетей.

Выступая от фракции КПРФ, депутат Роман Лябихов обратил внимание, что из доклада вице-премьера видно «две разные России». «В одной стране, которую мы сегодня увидели, строительный сектор успешно развивается, строятся дома, чистятся стоки, строится новое жилье. Эти успехи конечно же есть в мегаполисах, крупных городах, за что мы должны поблагодарить наше министерство профильное и профильного вице-премьера. Безусловно, там все у нас хорошо. Но мы знаем, что есть и другая Россия, к сожалению, где чем дальше от столицы, вот я представляю регион – 200 км от столицы, чем меньше населенный пункт, я уж не говорю про село, там проблемы и с жильем, и с коммунальным хозяйством, безусловно, огромные», – констатировал депутат.

Парламентарий назвал катастрофой проблему очистки стоков, что напрямую влияет на здоровье населения. «Если крупные города чистят стоки, то в средних и мелких мы наблюдаем ситуацию, которую иначе как катастрофой не назовешь. Все сооружения, коллекторы изношены. Износ сегодня достигает 100%. В лучшем случае идет механическая очистка – никакой биологической, химической мы не видим. Последний ужасный пример – шокирующее ЧП в Таганроге, где 11 коммунальщиков просто погибли в коллекторе в прошлом году», – подчеркнул Лябихов.

Депутат от ЛДПР Владимир Кошелев со своей стороны обратил внимание на дефицит стройматериалов, проблемы с трудовыми ресурсами. «По данным Росстата стоимость (стройматериалов) выросла за год в среднем на 23%, но мы знаем, что в ряде регионов это гораздо выше. Да, антимонопольной службе есть, чем здесь заниматься в проверке ценообразования на стройматериалы, но есть и другой аспект – нехватку стройматериалов испытывают 94% застройщиков», – пояснил Кошелев.

В свою очередь депутат от «Справедливой России – За правду» Александр Аксененко отметил, что на фоне повышения тарифов не проводится модернизация коммунальных сетей. «Мы не забываем индексировать тарифы, формируем новые ценовые зоны теплоснабжения, идем на поводу у ресурсоснабжающих организаций и заключаем новые концессии, предоставляя им субсидии, возмещаем утраченную прибыль. Национализация убытков и приватизация прибыли – это слова Сергея Миронова, и они очень точно характеризуют современные реалии. Почему инфраструктура ЖКХ – это сфера забот бюджета, государства и кармана граждан, а доходы и оказание услуг ЖКХ – сфера интересов частной компании?» – заявил он.

«Износ теплосетей уже донельзя критичен. Приведу в пример родной Новосибирск. В прошлом году количество повреждений выросло на 20%. За последние 16 лет уровень износа стабильно 75%. При этом в 21-м году во всем Новосибирске капитально отремонтировано лишь 2 км теплотрасс», – обратил внимание Аксененко, подчеркнув, что, не решив эту проблему, нельзя вернуть «доверие населения» и понизить градус «недовольства граждан».

Москва, Мария Соколова

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