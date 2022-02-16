Госдума: законопроект об ужесточении наказания за пытки в тюрьмах прошел первое чтение

Сегодня нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за пытки, совершенные представителями власти. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения документа думская оппозиция выразила сомнение, что новые меры станут действенными без системного анализа проблемы, и предложила за более жесткие санкции за подобные преступления.

В частности, депутат от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов высказал мнение, что пытки нужно приравнять к государственной измене. «Пытки вы предлагаете включить в статью (УК РФ) – превышение должностных полномочий. Как-то в голове не укладывается – какие могут быть должностные полномочия, и там пытки?.. Это должно быть приравнено к измене Родине. Человека поставили охранять, защищать жизнь, здоровье гражданина, закон, а он цинично, нагло извращает, получает, возможно какую-то прибыль, какие-то имущественные блага, выбивая, добиваясь, переписывая имущество. Это не просто преступление. Здесь высшая мера плачет вот по таким оборотням в погонах, а вы тут должностное… хорошо, что не правонарушение – превышение. Издевательство над здравым смыслом», – заявил Нилов, подчеркнув, что такое «преступление должно относиться как к самому тяжкому, если это осуществляют люди в погонах».

Депутат от КПРФ Алексей Куринный со своей стороны высказал опасения, что новый закон повлияет на это «системное явление в российских тюрьмах». «Мы говорим сегодня о системе, а сколько человек было привлечено по этим статьям. Есть проблема – депутаты приняли закон, который не будет работать и дальше. Без статистики, без анализа здесь дальше рассуждать бесполезно», – подчеркнул парламентарий, выразив сильное сомнение, что «даже самыми строгими санкциями мы что-то изменим», – сказал он.

Так или иначе, законопроект был принят в первом чтении единогласно. Законопроектом статья 286 УК РФ о превышении должностных полномочий дополняется положением, по которому пытки со стороны, в том числе, сотрудников правоохранительных органов будут наказываться лишением свободы на срок от четырех до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Москва, Мария Соколова

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