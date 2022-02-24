«Прошу незамедлительно внести меня в санкционный список…» Депутат Госдумы направил обращение к Евросоюзу

Депутат Госдумы от «Единой России», известный политолог Олег Матвейчев направил официальное обращение главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю с требованием незамедлительно включить свое имя в санкционный список. Парламентарий отметил, что во время голосования о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик отсутствовал на пленарном заседании Госдумы из-за болезни, но поддерживает решение российского парламента.

«Все последние годы моей деятельности свидетельствуют о том, что я всегда поддерживал эти республики и даже посещал Донбасс в 2019 году с гуманитарной миссией. Кроме того, я также имею медаль «За защиту Республики Крым», которую получил за свое активное участие в присоединении Крыма в 2014 году», – отметил Матвейчев в обращении к Боррелю, текст которого есть в распоряжении редакции РИА «Новый День».

Депутат также обратил внимание, что его фамилия внесена в «санкционный список» на «фашистском украинском Интернет-ресурсе «Миротворец», на котором размещают личные данные всех врагов киевского фашистского режима».

«Я называю киевский режим фашистским, потому что он официально ведет свою родословную от коллаборационистов, сотрудничавших с Гитлером. При Вашем Европейском попустительстве от обстрелов украинской армии на Донбассе погибли тысячи мирных людей, в том числе десятки детей…» – пояснил Матвейчев в обращении к главе европейской дипломатии.

Москва, Светлана Антонова

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