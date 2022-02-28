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Понедельник, 28 февраля 2022, 16:39 мск

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Биржевой курс доллара опустился ниже 100 рублей

Обвал российской валюты приостановился на фоне новостей о переговорах представителей РФ и Украины в Белоруссии. Курс доллара опустился ниже 100 рублей, евро продается дешевле 110 рублей.

К 14:20 мск курс европейской валюты снизился до 107 рублей, хотя на максимуме торговался на отметке 122 рубля. В то же время доллар, дотигавший уровня в 110 рублей, подешевел на бирже до 97 рублей.

С 1 марта Центробанк повысил официальный курс доллара до 93,56 рубля, курс евро – до 104,48 рубля.

Напомним, сегодня после открытия торгов российская валюта резко подешевела по отношению к доллару и евро после объявления западных санкций в связи со спецоперацией России на Украине. Для стабилизации ситуации Центробанк начал валютные интервенции и резко повысил ключевую ставку – с 9,5% до 20% годовых.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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