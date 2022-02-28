«Тактика выжженной земли»: США добиваются затяжной кровопролитной войны – до последнего украинского солдата

Киевский режим будет намеренно затягивать переговоры с Россией, чтобы выиграть время для перегруппировки своих разбитых войск и организации обороны на новых рубежах. Такое мнение высказал экс-главы Минобороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, президент Украины Владимир Зеленский четко придерживается линии США, которым выгодна затяжная кровопролитная война в Европе.

«Украинская сторона будет тянуть время. Они, подчеркиваю, ничего не решают сейчас. Если бы Зеленский сейчас захотел сдаться, значит Зеленский был бы срочно эвакуирован куда-нибудь в Канаду или Польшу, а на его место поставили бы кого-то другого, кто объявлял бы войну до последнего патрона, последнего солдата и кричал бы о победе, даже когда наши войска подходили бы ко Львову. Пока Зеленский четко придерживается линии США, которым нужна война на территории Украины как можно дольше и как можно кровавей», – пояснил Стрелков.

«Максимум, на что он (Зеленский) уполномочил своих представителей, – это тянуть, тянуть и тянуть время, обещая все что угодно, но добиваясь главного – чтобы российские войска прекратили наступление, остановились, чтобы дали возможность украинским разбитым частям и соединениям оторваться от преследования, сосредоточиться на новых рубежах и организовать их оборону. Вот этого будет добиваться эта группа переговорщиков, так называемых», – полагает экс-главы Минобороны ДНР.

Стрелков обратил внимание, что на затягивание российской спецоперации направлена и недавняя раздача властями Украины оружия заключенным. «В нынешней ситуации задача Украины – это нанести максимальный ущерб России и максимально затянуть войну, поскольку ее власти менее всего думают о национальных интересах и даже о своем народе, то им глубоко наплевать, что будет с Украиной после того, как они будут изгнаны из нее – превратится ли она в сплошное Сомали, где все будет воевать со всеми, где будут снова гулять банды… Такой вариант вполне устраивает США и все остальные силы, стоящие за нынешней властью Украины», – констатировал он.

«Фактически это выглядит так: «сгорел сарай – гори и хата» и «после нас – хоть потоп», а мы еще этот потом усилим, ускорим, пустим по самому разрушительному направлению. Из того оружия, которое раздается, пусть две трети пойдет в схроны, в которых еще дедушкин пулемет Максима лежит – «тильки для сэбэ». Часть пойдет на вооружение банд, на разграбление магазинов и прочее. Но каждый пятый ствол будет стрелять так или иначе по российским военным. На это тоже они делают ставку. Им наплевать что будет с населением, с экономикой. Это фактически тактика выжженной земли… Это бензин в этот костер. Им нужно, чтобы Украина на долгие годы превратилась в одну гигантскую Чечню. И они делают для этого все», – подчеркнул Стрелков.

В то же время экс-министр обороны ДНР не исключил, что Запад может направить на Украину свои войска, если за три недели Россия не добьется капитуляции нынешнего киевского режима. «Если в течение трех недель от момента начала операции российские войска не закончат разгром украинской армии, не возьмут под контроль основные политические центры или не заставят украинскую власть капитулировать, то это может привести к негативным последствиям резко – все те уважаемые западные партнеры, которые сейчас пока только посылают оружие на Украину, увидев, что российские войска завязли, вполне могут направить на территорию Украины свои войска и соединения», – прогнозирует он.

«Я по-прежнему считаю, что США будут воевать с Россией до последнего украинского солдата, но это не относится ни к Польше, ни к Турции. Мы уже имеем информацию, что на Украину отправляются частные военные компании и причем в достаточно серьезных количествах. Каждое прибывшее соединение, подразделение – это жизни наших солдат. Это дополнительные расходы средств для нашей армии и для нашей экономики. Поэтому операцию нужно проводить как можно быстрее», – подчеркнул Стрелков, добавив, что военные действия могут закончиться только после «полной капитуляции украинской власти».

Как сообщалось ранее, в Белоруссии сегодня начались переговоры представителей России и Украины.

Москва, Мария Соколова

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