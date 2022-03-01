«Это будет очень болезненно для Запада»: в санкционной войне у России есть финансовый джокер

Принятые Центробанком РФ меры по поддержанию финансовой стабильности в России гораздо болезненнее для Запада, чем объявленные антироссийские санкции. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. По его оценке, в запасе у Москвы есть ряд решений, которые способны нанести еще более значительный удар по западной финансовой системе.

«Стало очевидно, что это игра в обе стороны. На Западе думали – они вводят санкции, а мы тут страдаем. На самом деле мы ответные можем санкции вводить. Они могут быть очень болезненными для Запада», – подчеркнул эксперт.

Вязовский обратил внимание на запрет Банка России по продаже ценных бумаг иностранными участниками фондового рынка. «Они купили очень много российских акций и облигаций, и сейчас у них проблема. Один только норвежский национальный фонд вложил $2 млрд, и почему-то по глупости в пятницу объявил, что они собираются полностью распродать весь свой портфель. А на выходных уже объявили вот эту новость (о введенном запрете ЦБ РФ), и они ничего не успели», – пояснил он.

«Таких норвежских фондов очень много, и теперь западные банки испытывают проблемы, потому что у них большая позиция по ценным бумагам российских эмитентов. Вложения оцениваются примерно в $100 млрд. Причем, летом это было в два раза больше, у нас данные есть только за июль – $175 млрд. Ну допустим, пополам разделили, уменьшили, но это все равно огромная сумма, которая стала черной дырой в их балансах. На эту дыру они должны начислять резервы по финансовому правилу – теперь я не знаю, что они будут делать, как выкручиваться», – отметил Вязовский.

Эксперт также подчеркнул, что даже без введения ответных санкций уже то, что предпринял Центральный банк – «это очень болезненно для Запада, а могут еще усилить». «У России еще есть возможность объявить выборочный дефолт в их адрес, уже по их выданным кредитам. Всякие «Газпромы», «Роснефти» и так далее – они же брали валютные кредиты. И сейчас они могут совершенно спокойно убедить правительство – давайте эмбарго наложим. Представляете, как это все закончится. Те резервы, которые они арестовали у Центрального банка, – это в разы меньше того, чем мы можем ответить», – заключил Вязовский.

Москва, Мария Соколова

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