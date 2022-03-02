«Истерическая реальность»: в Кремле ответили на заявление Байдена о «шатающейся» российской экономике

Российская экономика испытывает серьезный санкционный удар, но должна устоять – уже приняты меры и будут подготовлены контрсанкции, которые позволят минимизировать риски. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена «шатающейся после санкций» экономике РФ.

«Конечно, экономика России испытывает серьезный нажим, серьезный удар, я бы сказал. Запас прочности есть, потенциал есть, планы имеются, энергичная работа ведется. На ногах устоит… Поскольку эти меры недружественного характера носят беспрецедентный характер, в таких условиях действовать надо жестко, продуманно и четко», – сказал Песков, слова которого цитирует «Интерфакс».

Отвечая на вопрос, ожидала ли Москва такой реакции Запада на спецоперацию на Украине, пресс-секретарь президента РФ отметил, что «разный градус реакции – от самых легких до самых жестких» санкций, и заверил, что готовятся контрсанкции.

«Нужно принимать меры… Существуют определенные действия враждебного характера, которые пытаются раскачать и подорвать целостность нашей экономики. В этих условиях принимаются те меры, которые помогут минимизировать риски, последствия и застраховать нас от этого раскачивания экономики. Вот и все», – пояснил Песков.

Оценивая ситуацию вокруг «Северного потока – 2», представитель Кремля обратил внимание, что сейчас вместо принципа экономической целесообразности во главе угла на Западе «истерическая реальность».

«Здравый смысл и экономическая целесообразность отчетливо говорят о необходимости скорейшего запуска этого объекта («Северный поток – 2»). Истерическая реальность пока делает это невозможным. Что касается смерти этого проекта, то инфраструктура готова технически, технологически, логистически и так далее. Эта инфраструктура будет на месте и никуда не денется. Сейчас какие-то выстраивать прогнозы – дело неблагодарное. Будем надеяться на то, что истерика неминуемо когда-то проходит. Потом уже место истерики занимает трезвая оценка ситуации», – отметил Песков.

Москва, Светлана Антонова

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